В Турции предрекли провал плана Трампа по сектору Газа из-за Израиля - РИА Новости, 30.10.2025
14:26 30.10.2025
В Турции предрекли провал плана Трампа по сектору Газа из-за Израиля
В Турции предрекли провал плана Трампа по сектору Газа из-за Израиля
Отсутствие реакции Вашингтона на действия Израиля, нарушающего перемирие в секторе Газа, может обернуться для президента США Дональда Трампа провалом его плана... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T14:26:00+03:00
2025-10-30T14:26:00+03:00
В Турции предрекли провал плана Трампа по сектору Газа из-за Израиля

Hürriyet: срыв перемирия в Газе Израилем может привести к провалу плана Трампа

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 30 окт - РИА Новости. Отсутствие реакции Вашингтона на действия Израиля, нарушающего перемирие в секторе Газа, может обернуться для президента США Дональда Трампа провалом его плана по региону, считает близкий к правительственным кругам колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что перемирие в секторе Газа продолжается, несмотря на недавние удары Израиля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
СМИ: Нетаньяху хотел получить разрешение Трампа на удары по Газе
28 октября, 21:27
"Если США не смогут предотвратить нарушение перемирия со стороны Израиля, то план Трампа окажется в мусорной корзине. Израиль бомбардирует не только палестинцев в Газе - эти бомбы также падают на мирный план Трампа",— написал Сельви.
По его словам, американской администрации следует осознать серьёзность ситуации.
"США должны это понять",- добавил он.
Журналист также напомнил о позиции турецкого лидера.
"Президент Эрдоган, возвращаясь из Шарм-эль-Шейха, сказал в самолёте: "Я верю, что господин Трамп продолжит поддерживать этот процесс, который он инициировал". Он подчеркнул, что у Израиля плохая репутация в этом вопросе",— цитирует Сельви высказывание турецкого президента.
Колумнист подчеркнул, что если Израилю будет позволено сорвать перемирие, последствия окажутся разрушительными.
"Может случиться так, что мирный план Трампа исчезнет, а на его место придёт военный план Биньямина Нетаньяху. Это превратит президента США в карикатуру", - отметил Сельви.
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Министр обороны Израиля пригрозил ХАМАС за обстрел ЦАХАЛ в Газе
28 октября, 22:59
Ранее в среду пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ЦАХАЛ вернулся к соблюдению режима прекращения огня в секторе Газа после ударов по десяткам целей палестинских радикалов. Однако после этого был нанесен точечный удар по цели в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа. Как утверждается, удар пришелся по складу с оружием палестинских радикалов.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся у нее 28 тел. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
План президента США Дональда Трампа, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Нетаньяху и другие официальные лица еврейского государства практически в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Трамп заявил, что намерен посетить Газу и возглавить "Совет мира"
23 октября, 16:00
 
