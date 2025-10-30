В Турции предрекли провал плана Трампа по сектору Газа из-за Израиля

АНКАРА, 30 окт - РИА Новости. Отсутствие реакции Вашингтона на действия Израиля, нарушающего перемирие в секторе Газа, может обернуться для президента США Дональда Трампа провалом его плана по региону, считает близкий к правительственным кругам колумнист турецкой газеты Отсутствие реакции Вашингтона на действия Израиля, нарушающего перемирие в секторе Газа, может обернуться для президента США Дональда Трампа провалом его плана по региону, считает близкий к правительственным кругам колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.

"Если США не смогут предотвратить нарушение перемирия со стороны Израиля, то план Трампа окажется в мусорной корзине. Израиль бомбардирует не только палестинцев в Газе - эти бомбы также падают на мирный план Трампа",— написал Сельви.

По его словам, американской администрации следует осознать серьёзность ситуации.

"США должны это понять",- добавил он.

Журналист также напомнил о позиции турецкого лидера.

"Президент Эрдоган, возвращаясь из Шарм-эль-Шейха , сказал в самолёте: "Я верю, что господин Трамп продолжит поддерживать этот процесс, который он инициировал". Он подчеркнул, что у Израиля плохая репутация в этом вопросе",— цитирует Сельви высказывание турецкого президента.

Колумнист подчеркнул, что если Израилю будет позволено сорвать перемирие, последствия окажутся разрушительными.

"Может случиться так, что мирный план Трампа исчезнет, а на его место придёт военный план Биньямина Нетаньяху . Это превратит президента США в карикатуру", - отметил Сельви.

Ранее в среду пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ЦАХАЛ вернулся к соблюдению режима прекращения огня в секторе Газа после ударов по десяткам целей палестинских радикалов. Однако после этого был нанесен точечный удар по цели в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа. Как утверждается, удар пришелся по складу с оружием палестинских радикалов.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся у нее 28 тел. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.