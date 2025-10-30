Песков назвал неверными утверждения Трампа об испытаниях ядерного оружия

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп упомянул, что другие страны якобы занимаются испытаниями ядерного оружия, если имеется в виду "Буревестник", то такие утверждения неверны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.