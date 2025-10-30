https://ria.ru/20251030/peskov-2051827076.html
В Кремле назвали судьбу ДСНВ и ядерные испытания разными темами
В Кремле назвали судьбу ДСНВ и ядерные испытания разными темами - РИА Новости, 30.10.2025
В Кремле назвали судьбу ДСНВ и ядерные испытания разными темами
Судьба Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и ядерные испытания - это разные темы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.10.2025
В Кремле назвали судьбу ДСНВ и ядерные испытания разными темами
Песков назвал судьбу ДСНВ и ядерные испытания разными темами