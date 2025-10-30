Стоимость ОСАГО в России достигла дна, считают страховщики

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Средняя стоимость полисов ОСАГО в России достигла нижней точки и теперь страховщики ожидают ее плавного повышения, заявил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Он отметил, что с начала текущего года благодаря снижению издержек страховщиков и укреплению рубля в страховании автогражданской ответственности наблюдаются два тренда: снижение страховых премий и одновременно - рост выплат.

« "Ситуация сейчас стабильна, а рост выплат продолжается. Поэтому, честно говоря, я думаю, что мы сейчас находимся в самой нижней точке (стоимости полисов – ред.)", – сказал Уфимцев на пресс-конференции в рамках Форума лидеров страхового рынка.

"Моя оценка такая, что небольшой рост, на 2-3%, сейчас мы будем ожидать по увеличению стоимости полиса", - сказал Уфимцев.

Он напомнил, что ЦБ сейчас разрабатывает механизм, который изменить подход к расчету тари фов О САГО: добавятся коэффициенты, позволяющие учитывать убыточность этого вида страхования в субъектах РФ с высоким уровнем страхового мошенничества.

Кроме того, к концу декабря РСА подготовит обновленные справочники средней стоимости автозапчастей, материалов и нормо-часа работ. Однако, по словам главы ВСС, к скачку стоимости полисов это не приведет.

"Не будет никакого скачка из-за изменения указания. Аварийный водитель заплатит больше, а добросовестный получит еще чуть больше скидочку", - заключил он.