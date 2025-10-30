Рейтинг@Mail.ru
"Все засуетились". В Японии оценили новое российское оружие
20:00 30.10.2025 (обновлено: 21:34 30.10.2025)
"Все засуетились". В Японии оценили новое российское оружие
"Все засуетились". В Японии оценили новое российское оружие
Японские пользователи Yahoo News Japan ознакомились и высоко оценили российский беспилотный подводный аппарат "Посейдон", а также сочли, что только Россия может РИА Новости, 30.10.2025
"Все засуетились". В Японии оценили новое российское оружие

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкОкеанская многоцелевая система "Посейдон"
Океанская многоцелевая система Посейдон - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Океанская многоцелевая система "Посейдон". Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Японские пользователи Yahoo News Japan ознакомились и высоко оценили российский беспилотный подводный аппарат "Посейдон", а также сочли, что только Россия может заниматься подобными разработками.
"Россия обладает высочайшим уровнем технологий и вооружений, что тут еще скажешь. Это страна, управляющая космическими станциями. Нужный эффект она произвела: смотрите, как все засуетились", — написал первый читатель.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Медведев ответил на идею испытать "Посейдон" в Бельгии
29 октября, 23:05
"Я не ожидал меньшего от Владимира Путина. Он виртуозно пользуется картой ядерного сдерживания, причем для этого ему даже не нужен огромный арсенал. Это эффективное стратегическое оружие. Россия — единственная страна, способная на такие амбициозные разработки. Остальные не в состоянии это провернуть", — выразил мнение другой комментатор.
"Почему-то в определенных кругах не принято уделять внимание технологическим достижениям СССР, но, на мой взгляд, они куда более впечатляющие, чем у США. В конце концов, именно СССР первым запустил пилотируемый космический корабль. Сейчас Россия, преемник Советского Союза, на равных конкурирует с Америкой. Нельзя недооценивать мощь страны, которая дала отпор нацистам", — подчеркнул третий пользователь.
Подводный аппарат Посейдон - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Медведев поздравил "всех друзей России" с испытанием "Посейдона"
29 октября, 22:03
"Искусственные цунами, которые способен вызвать "Посейдон", нанесут значительный локальный ущерб. Тот факт, что это изделие имеет бесконечный радиус действия, делает его очень, очень серьезной угрозой", — заключил еще один читатель.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной силовой установкой. Глава государства подчеркнул, что он является уникальным, его мощность значительно превышает показатели ракеты "Сармат".
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Буревестник" и "Посейдон" создали запас прочности России, считает сенатор
Вчера, 10:49
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
