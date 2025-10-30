https://ria.ru/20251030/orban-2051815117.html
Сальвини обсудил с Орбаном самоубийственную политику ЕС
РИМ, 28 окт – РИА Новости. Вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном "самоубийственную" политику ЕС и борьбу с нелегальной миграцией, сообщила пресс-служба Сальвини.
Орбан
прибыл на Апеннины для аудиенции у папы Римского Льва XIV и встречи с премьером Италии Джорджей Мелони
. Переговоры с Сальвини
прошли в вторник в министерстве инфраструктуры и транспорта, которое возглавляет лидер "Лиги".
"Обсуждались вопросы мира, резкая критика Green Deal ("Зеленой сделки", проекта ЕС
- ред.) и самоубийственная политика Европейского союза. Они полностью сошлись во мнениях по вопросу борьбы с нелегальной миграцией", - сообщили представители Сальвини. В министерстве он показал Орбану макет моста через Мессинский пролив, пригласив его на начало строительства.
"Лига" и партия Орбана "Фидес" входят в консервативную фракцию "Патриоты за Европу" в Европейском парламенте наряду с партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), польской партией "Право и справедливость
", французской партией "Национальное объединение" и другими правыми движениями.
Накануне Орбан провел переговоры с премьером Италии Мелони. Как сообщила пресс-служба руководства итальянского Совмина, они обсудили возможности, которые обещает промышленности двух стран европейский проект перевооружения SAFE.
Программа SAFE (Security Action for Europe) - это новый экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предоставляет до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.