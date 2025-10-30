Сальвини обсудил с Орбаном самоубийственную политику ЕС

РИМ, 28 окт – РИА Новости. Вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном "самоубийственную" политику ЕС и борьбу с нелегальной миграцией, сообщила пресс-служба Сальвини.

Орбан прибыл на Апеннины для аудиенции у папы Римского Льва XIV и встречи с премьером Италии Джорджей Мелони . Переговоры с Сальвини прошли в вторник в министерстве инфраструктуры и транспорта, которое возглавляет лидер "Лиги".

"Обсуждались вопросы мира, резкая критика Green Deal ("Зеленой сделки", проекта ЕС - ред.) и самоубийственная политика Европейского союза. Они полностью сошлись во мнениях по вопросу борьбы с нелегальной миграцией", - сообщили представители Сальвини. В министерстве он показал Орбану макет моста через Мессинский пролив, пригласив его на начало строительства.

"Лига" и партия Орбана "Фидес" входят в консервативную фракцию "Патриоты за Европу" в Европейском парламенте наряду с партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), польской партией " Право и справедливость ", французской партией "Национальное объединение" и другими правыми движениями.

Накануне Орбан провел переговоры с премьером Италии Мелони. Как сообщила пресс-служба руководства итальянского Совмина, они обсудили возможности, которые обещает промышленности двух стран европейский проект перевооружения SAFE.