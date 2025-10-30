Операторы БПЛА уничтожили под Красноармейском боевиков ВСУ

"В ходе освобождения территорий на красноармейском направлении специальной военной операции операторы ударных БПЛА, скоординировав действия разведывательной группы, занявшей позицию в одном из зданий, обеспечили уничтожение живой силы ВСУ", – рассказали в оборонном ведомстве.

Минобороны уточняет, что штурмовики в момент подхода противника по команде оператора беспилотников уничтожили украинских боевиков огнём из стрелкового оружия из засады. Кроме того, выявленная пехота ВСУ была уничтожена сбросами с беспилотников.