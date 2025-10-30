Рейтинг@Mail.ru
Операторы БПЛА уничтожили под Красноармейском боевиков ВСУ - РИА Новости, 30.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:18 30.10.2025
Операторы БПЛА уничтожили под Красноармейском боевиков ВСУ
Операторы ударных БПЛА соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили живую силу формирований ВСУ под Красноармейском, рассказали... РИА Новости, 30.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
Операторы БПЛА уничтожили под Красноармейском боевиков ВСУ

Операторы БПЛА группировки "Центр" уничтожили у Красноармейска живую силу ВСУ

На занятиях по управлению FPV-дронами. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили живую силу формирований ВСУ под Красноармейском, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.
"В ходе освобождения территорий на красноармейском направлении специальной военной операции операторы ударных БПЛА, скоординировав действия разведывательной группы, занявшей позицию в одном из зданий, обеспечили уничтожение живой силы ВСУ", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что штурмовики в момент подхода противника по команде оператора беспилотников уничтожили украинских боевиков огнём из стрелкового оружия из засады. Кроме того, выявленная пехота ВСУ была уничтожена сбросами с беспилотников.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
На ключевом направлении в ДНР организовали систему противодействия БПЛА
20 мая, 05:09
 
