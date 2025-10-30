https://ria.ru/20251030/operatory-2051688846.html
Операторы БПЛА уничтожили под Красноармейском боевиков ВСУ
Операторы БПЛА уничтожили под Красноармейском боевиков ВСУ - РИА Новости, 30.10.2025
Операторы БПЛА уничтожили под Красноармейском боевиков ВСУ
Операторы ударных БПЛА соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили живую силу формирований ВСУ под Красноармейском, рассказали... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T05:18:00+03:00
2025-10-30T05:18:00+03:00
2025-10-30T05:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040358733_0:233:3118:1987_1920x0_80_0_0_5b6330d445c2be3eea6980c74e6b35f0.jpg
https://ria.ru/20250520/spetsoperatsiya-2017976150.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040358733_425:0:2969:1908_1920x0_80_0_0_7e7d98ecb7509df1c384a6c6a6b0da85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Операторы БПЛА уничтожили под Красноармейском боевиков ВСУ
Операторы БПЛА группировки "Центр" уничтожили у Красноармейска живую силу ВСУ
ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили живую силу формирований ВСУ под Красноармейском, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.
"В ходе освобождения территорий на красноармейском направлении специальной военной операции операторы ударных БПЛА, скоординировав действия разведывательной группы, занявшей позицию в одном из зданий, обеспечили уничтожение живой силы ВСУ", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что штурмовики в момент подхода противника по команде оператора беспилотников уничтожили украинских боевиков огнём из стрелкового оружия из засады. Кроме того, выявленная пехота ВСУ была уничтожена сбросами с беспилотников.