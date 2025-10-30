https://ria.ru/20251030/opasnost-2051940246.html
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T19:15:00+03:00
