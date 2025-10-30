Рейтинг@Mail.ru
ООН призвала избегать эскалации после заявлений Трампа о ядерных испытаниях - РИА Новости, 30.10.2025
19:44 30.10.2025
ООН призвала избегать эскалации после заявлений Трампа о ядерных испытаниях
ООН призвала избегать эскалации после заявлений Трампа о ядерных испытаниях
ООН призвала избегать эскалации после заявлений Трампа о ядерных испытаниях

Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 30 окт – РИА Новости. ООН в свете заявлений президента США Дональда Трампа по возобновлению ядерных испытаний призывает избегать эскалацию, которая грозит "катастрофическими последствиями", заявил зампредставителя генсека ООН Фархан Хак.
"Генеральный секретарь неоднократно заявлял, что нынешние ядерные риски уже угрожающе высоки, и необходимо избегать любых действий, которые могут привести к просчетам или эскалации с катастрофическими последствиями", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.
"Ядерные испытания не могут быть разрешены ни при каких обстоятельствах", – добавил он.
