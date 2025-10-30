https://ria.ru/20251030/ogranicheniya-2051686556.html
Во Внуково и Домодедово сняли временные ограничения на полеты
Во Внуково и Домодедово сняли временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты во Внуково и Домодедово, сообщила Росавиация. РИА Новости, 30.10.2025
