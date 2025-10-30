Рейтинг@Mail.ru
03:28 30.10.2025
В Домодедово ввели временные ограничения на полеты
В Домодедово ввели временные ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в столичном аэропорту Домодедово, сообщила Росавиация. РИА Новости, 30.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАэропорт Домодедово
Аэропорт Домодедово
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Аэропорт Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в столичном аэропорту Домодедово, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Домодедово. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Во Внуково ввели временные ограничения на полеты
Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
