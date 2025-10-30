Рейтинг@Mail.ru
Жители Одессы перевернули автобус военкомата во время драки - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 30.10.2025 (обновлено: 13:55 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/odessa-2051721416.html
Жители Одессы перевернули автобус военкомата во время драки
Жители Одессы перевернули автобус военкомата во время драки - РИА Новости, 30.10.2025
Жители Одессы перевернули автобус военкомата во время драки
Жители Одессы подрались с сотрудниками военкомата и перевернули их автобус, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T09:53:00+03:00
2025-10-30T13:55:00+03:00
в мире
украина
одесса
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051794847_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_4726a4dbc9a1da2b9bffc4abde5b77ea.jpg
https://ria.ru/20251028/ukraina-2051076090.html
https://ria.ru/20251022/plennyy-2049743639.html
https://ria.ru/20251025/ukraina-2050507611.html
украина
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Конфликт местных жителей с ТЦК в Одессе
В Одессе возле рынка «7-й километр» произошел конфликт местных с ТЦК. Люди перевернули бус и выгнали военкомов.
2025-10-30T09:53
true
PT0M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051794847_237:0:1677:1080_1920x0_80_0_0_33a62be09c404171d3e5c0e9985908db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Одесса, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Жители Одессы перевернули автобус военкомата во время драки

В Одессе произошла драка между сотрудниками военкомата и жителями города

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Жители Одессы подрались с сотрудниками военкомата и перевернули их автобус, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
Одессе драка с сотрудниками военкомата на рынке "7-й километр". Собравшаяся толпа перевернула микроавтобус ТЦК", — говорится в посте.
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Пленный солдат ВСУ рассказал, как ТЦК сломали его другу ребра
28 октября, 04:35
На опубликованных изданием видеозаписях видно, как толпа окружила группу мужчин в камуфляже. Рядом лежит перевернутый микроавтобус. Что стало причиной конфликта, не уточняется.
Позже сотрудников ТЦК прогнали с рынка. В Одесском военкомате утверждают, что против них применили силу, есть пострадавшие.

Мобилизация на Украине

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
ТЦК отправляют уклонистов сразу на передовую, рассказал пленный
22 октября, 05:02
Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.
В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу. Как заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, нарушения со стороны работников ТЦК стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, сбивают людей на машинах и провоцируют ДТП, чтобы "поймать" военнообязанных.
Здание Верховной рады Украины в Киев - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
ТЦК замалчивают 99 процентов случаев избиения, заявили в Раде
25 октября, 00:05
 
В миреУкраинаОдессаДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала