Жители Одессы перевернули автобус военкомата во время драки

На опубликованных изданием видеозаписях видно, как толпа окружила группу мужчин в камуфляже. Рядом лежит перевернутый микроавтобус. Что стало причиной конфликта, не уточняется.

Позже сотрудников ТЦК прогнали с рынка. В Одесском военкомате утверждают, что против них применили силу, есть пострадавшие.

Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.