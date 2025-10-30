Жители Одессы перевернули автобус военкомата во время драки

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Жители Одессы подрались с сотрудниками военкомата и перевернули их автобус, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"В Одессе драка с сотрудниками военкомата на рынке "7-й километр". Собравшаяся толпа перевернула микроавтобус ТЦК", — говорится в посте.
На опубликованных изданием видеозаписях видно, как толпа окружила группу мужчин в камуфляже. Рядом лежит перевернутый микроавтобус. Что стало причиной конфликта, не уточняется.
Позже сотрудников ТЦК прогнали с рынка. В Одесском военкомате утверждают, что против них применили силу, есть пострадавшие.
Мобилизация на Украине
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника.
Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.
В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу. Как заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, нарушения со стороны работников ТЦК стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, сбивают людей на машинах и провоцируют ДТП, чтобы "поймать" военнообязанных.
