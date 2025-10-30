Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

"Пять фактов вооруженной атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Пять вооруженных атак - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

Как сообщает управление, всего было выпущено пять боеприпасов. Поступили сведения о ранении двух мирных жителей.