Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
30.10.2025

Украинские войска за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных...
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
2025
ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив пять боеприпасов