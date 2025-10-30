Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА на Нижегородскую область

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт — РИА Новости. В Нижегородской области при налете украинских беспилотников получил повреждения объект инженерной инфраструктуры, сообщил губернатор Глеб Никитин.

"По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков незначительные повреждения получил один объект инженерной инфраструктуры", — написал он в Telegram-канале

На месте работают специалисты, добавил губернатор.

Он уточнил, что ночью системы противовоздушной обороны сбили в небе над регионом 16 дронов.

По информации Минобороны, всего за ночь над территорией России перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотников.

ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов.