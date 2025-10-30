Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА на Нижегородскую область - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:49 30.10.2025 (обновлено: 11:15 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/obekt-2051780867.html
Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА на Нижегородскую область
Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА на Нижегородскую область - РИА Новости, 30.10.2025
Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА на Нижегородскую область
В Нижегородской области при налете украинских беспилотников получил повреждения объект инженерной инфраструктуры, сообщил губернатор Глеб Никитин. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T10:49:00+03:00
2025-10-30T11:15:00+03:00
происшествия
нижегородская область
глеб никитин
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
https://ria.ru/20251030/vsu-2051694947.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f503bfb5e618b5a2b94704d006aaafa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, глеб никитин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Нижегородская область, Глеб Никитин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА на Нижегородскую область

В Нижегородской области объект инфраструктуры поврежден из-за обломков БПЛА

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт — РИА Новости. В Нижегородской области при налете украинских беспилотников получил повреждения объект инженерной инфраструктуры, сообщил губернатор Глеб Никитин.
"По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков незначительные повреждения получил один объект инженерной инфраструктуры", — написал он в Telegram-канале.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали два человека
Вчера, 06:22
На месте работают специалисты, добавил губернатор.
Он уточнил, что ночью системы противовоздушной обороны сбили в небе над регионом 16 дронов.
По информации Минобороны, всего за ночь над территорией России перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотников.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов.
В ответ на налеты российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНижегородская областьГлеб НикитинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала