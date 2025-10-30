https://ria.ru/20251030/obekt-2051780867.html
Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА на Нижегородскую область
Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА на Нижегородскую область - РИА Новости, 30.10.2025
Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА на Нижегородскую область
В Нижегородской области при налете украинских беспилотников получил повреждения объект инженерной инфраструктуры, сообщил губернатор Глеб Никитин. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T10:49:00+03:00
2025-10-30T10:49:00+03:00
2025-10-30T11:15:00+03:00
происшествия
нижегородская область
глеб никитин
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
нижегородская область
2025
Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА на Нижегородскую область
В Нижегородской области объект инфраструктуры поврежден из-за обломков БПЛА
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт — РИА Новости. В Нижегородской области при налете украинских беспилотников получил повреждения объект инженерной инфраструктуры, сообщил губернатор Глеб Никитин.
"По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков незначительные повреждения получил один объект инженерной инфраструктуры", — написал он в Telegram-канале
На месте работают специалисты, добавил губернатор.
Он уточнил, что ночью системы противовоздушной обороны сбили в небе над регионом 16 дронов.
По информации Минобороны, всего за ночь над территорией России перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотников.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов.
В ответ на налеты российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.