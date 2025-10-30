Глубинное государство победило "голландского Трампа"

Европейские либералы торжествуют, празднуя победу системной партии "Демократы-66" (D66) на парламентских выборах в Нидерландах. Во всяком случае, именно эту политсилу поставили на первое место социологи, проводившие вчера национальный экзитпол. Правда, те предупредили, что отрыв от второго места незначителен, а значит, и лидер по ходу подсчета голосов может поменяться. Но ночь праздника либералам подарили.

Дело в том, что на протяжении всей избирательной кампании опросы показывали лидерство антимигрантской, антиисламской, несистемной партии "За свободу" (PVV) Герта Вилдерса . Именно эта партия заняла уверенное первое место и на прошлых выборах два года назад. Но вопреки сложившейся в Нидерландах традиции отдавать пост премьера победившей партии глубинное государство тогда решило иначе. Такая она, современная демократия. Мало ли, что народ проголосовал за какую-то партию! Было решено, что главой правительства должен стать никем никогда не избранный Дик Схоф, на тот момент уже ушедший на пенсию глава разведки, и все! Вот вам и свобода волеизъявления граждан в стране, долгие годы считавшейся самой либеральной в мире.

Нынешняя избирательная кампания в Нидерландах прошла во вполне привычном для современной западной демократии духе, то есть в условиях полной свободы действий для либералов и в атмосфере запугивания несистемных оппонентов. По большому счету Вилдерса лишили возможности вести свою кампанию на равных с представителями истеблишмента. Перед началом общенациональных дебатов правоохранительные органы сообщили главе лидирующей в опросах партии о том, что на него готовится очередное покушение, после чего он вынужден был прервать кампанию. И на дебатах он смог появиться только в финальные дни перед голосованием. Неудивительно, что рейтинги его партии за это время тоже опустились.

Буквально за день до голосования опросы показали, что на первое место претендуют сразу три партии — PVV, D66 и блок левых с зелеными. Но главной особенностью этих выборов стал невероятно высокий процент неопределившихся избирателей. По данным газеты De Volkskrant, ко дню голосования примерно три четверти жителей страны не были окончательно уверены в том, за какую партию в итоге отдадут свой голос. Отсюда такой маленький отрыв лидеров друг от друга и невероятный географический разброс идеологических предпочтений избирателей. Электоральная карта страны выглядит сейчас как лоскутное одеяло. Причем по ходу подсчета голосов постоянно меняла цвета.

Всю ночь, пока считали голоса, менялись и лидеры. D66 и PVV шли ноздря в ноздрю и фактически получили одинаковый результат — примерно по 16,5%. Но с самого начала после оглашения экзитполов Вилдерс признал, что получил не тот результат, на который рассчитывал, даже допустив, что его партия по итогам может оказаться первой. Ясно, что если ему не дали возглавить правительство по итогам прошлых выборов, то сейчас и подавно никто не допускает даже включения его партии в коалицию.

А вот теперь начинается самая тяжелая история — формирование этой самой коалиции. По мере фрагментации политической системы Нидерландов этот процесс становится все сложнее и дольше. В 2021-м он занял рекордные 299 дней. То есть политикам потребовался почти год, чтобы уважить выбор избирателей. Но результат нынешней кампании — это фиксация еще большей раздробленности страны. Никогда еще в истории Нидерландов партия-победитель не получала меньше 20% голосов. И сшить из этих лоскутов прочную коалицию вряд ли получится.

Сейчас все полагают, что будущим премьером станет молодой энергичный лидер D66 Роб Йеттен , с которым многие и связывают неожиданный успех его политсилы. Он сам допустил логичность коалиции с проигравшими левыми, чей многолетний лидер Франс Тиммерманс (бывший заместитель председателя Еврокомиссии ) объявил об отставке сразу по итогам экзитпола. Но для коалиции истеблишмента необходимо привлечь Народную партию за свободу и демократию (VVD) (ту самую, в которой долго председательствовал Марк Рютте ). Однако она категорически отвергла возможность блокирования с левыми. И тут внезапно вырисовывается "золотая акция" для правых партий. В общем, процесс формирования большинства в Нидерландах будет долгим и сложным. Так что выборы еще не закончены.

Как бы то ни было, но европейский истеблишмент вздохнул с облегчением. Многие европейские газеты сегодня с утра радостно констатируют: "голландский Трамп" проиграл. Аналитики в прямых эфирах комментируют: "Вилдерс отменил множество интервью. Он отказался от участия в дебатах и ​​практически не вел предвыборную кампанию. У Вилдерса, по всей видимости, не было ни энергии, ни желания вести эту кампанию, и это было заметно".