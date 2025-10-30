Глава крупнейшего оппозиционного блока Нидерландов объявил об уходе с поста

ГААГА, 30 окт - РИА Новости. Лидер крупнейшего оппозиционного блока в стране "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) Франс Тиммерманс объявил об уходе с поста председателя партии после объявления первых exit-poll после закрытия участков для голосования на выборах в парламент.
"Конечно, я невероятно разочарован нашим результатом, ведь мы так упорно боролись за него....Нам не удалось, мне не удалось, убедить достаточное количество людей проголосовать за нас. Я беру на себя всю ответственность за это. Именно поэтому я хочу передать бразды правления следующему поколению", - сказал Тиммерманс, выступление которого транслировал телеканал NPO 1.
Досрочные выборы в парламент Нидерландов прошли в среду. В них приняли участие 27 политических партий. Итоговая явка избирателей составила 76,3%.
Согласно первым данным exit poll, социально-либеральная партия "Демократы 66" (D66) лидирует на выборах с 27 депутатскими местами. На втором месте - крайне правая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса с 25 местами. Правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD) получает 23 мандата, левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) - 20, "Христианско-демократический призыв" (CDA) - 19.