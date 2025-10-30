Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ объявляет отбор оператора для нацпавильона в Иордании - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/natspavilon-2051844688.html
РЭЦ объявляет отбор оператора для нацпавильона в Иордании
РЭЦ объявляет отбор оператора для нацпавильона в Иордании - РИА Новости, 30.10.2025
РЭЦ объявляет отбор оператора для нацпавильона в Иордании
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) начинает отбор оператора для создания и управления российским национальным павильоном в Иордании, сообщает центр. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T14:21:00+03:00
2025-10-30T14:21:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg
https://ria.ru/20251029/sertifikat-2051608452.html
https://ria.ru/20251029/rets-2051617319.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db4f41448bfc7abb1431e1c0951ad16e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
РЭЦ объявляет отбор оператора для нацпавильона в Иордании

РЭЦ объявляет отбор оператора для нацпавильона "Сделано в России" в Иордании

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) начинает отбор оператора для создания и управления российским национальным павильоном в Иордании, сообщает центр.
"Потенциальные партнеры могут подать заявки с 5 ноября (09.00 мск) до 4 декабря 2025 года (18.00 мск) на официальном сайте РЭЦ", - говорится в сообщении.
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Российские решения продолжают получать сертификаты "Сделано в России"
29 октября, 18:17
Целью проекта является создание эффективной площадки для установления деловых контактов между российскими компаниями и иорданскими партнерами, дистрибьюторами и потенциальными покупателями.
К участию в отборе приглашаются российские и иностранные юридические лица, обладающие необходимым опытом и компетенциями для реализации столь масштабного проекта. Основная задача оператора - комплексно продвигать широкий спектр отечественной продукции - от продовольствия и промышленных изделий до услуг - под брендами "Сделано в России" и "Российский национальный павильон".
Подробная информация о программе и условиях участия размещена на сайте РЭЦ в разделе "Российские национальные павильоны".
Данный отбор проводится в рамках обновленного механизма РЭЦ - "Продвижение продукции через российские национальные павильоны в иностранных государствах". Этот инструмент предполагает более глубокое и активное участие операторов не только в управлении, но и в софинансировании павильонов, что позволяет повысить их эффективность и устойчивость. Он развивает программу государственной поддержки по созданию и управлению постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов продукции агропромышленного комплекса за рубежом, которую РЭЦ реализует совместно с Минсельхозом России с 2017 года (на основании постановления правительства РФ № 255 от 26 февраля 2021 года).
"Открытие павильона в Иордании позволит укрепить позиции на перспективном рынке и использовать его логистические преимущества для продвижения российской продукции и услуг", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Он добавил, что успешный опыт РЭЦ уже подтвержден работой национальных павильонов в шести странах: Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии. Эти постоянно действующие площадки демонстрируют продукцию более чем 185 российских производителей, предлагая свыше 3,3 тысячи уникальных товарных позиций и доказывая востребованность отечественных брендов за рубежом.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Видеомост Москва — Бангкок — Макати — Пномпень — Сайберджая — Ханой на тему: Россия — АСЕАН: сотрудничество в области инноваций - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
РЭЦ: экспорт - ключевой фактор конкурентоспособности российского ИТ
29 октября, 18:34
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала