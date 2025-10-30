РЭЦ объявляет отбор оператора для нацпавильона в Иордании

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) начинает отбор оператора для создания и управления российским национальным павильоном в Иордании, сообщает центр.

"Потенциальные партнеры могут подать заявки с 5 ноября (09.00 мск) до 4 декабря 2025 года (18.00 мск) на официальном сайте РЭЦ", - говорится в сообщении.

Целью проекта является создание эффективной площадки для установления деловых контактов между российскими компаниями и иорданскими партнерами, дистрибьюторами и потенциальными покупателями.

К участию в отборе приглашаются российские и иностранные юридические лица, обладающие необходимым опытом и компетенциями для реализации столь масштабного проекта. Основная задача оператора - комплексно продвигать широкий спектр отечественной продукции - от продовольствия и промышленных изделий до услуг - под брендами "Сделано в России" и "Российский национальный павильон".

Подробная информация о программе и условиях участия размещена на сайте РЭЦ в разделе "Российские национальные павильоны".

Данный отбор проводится в рамках обновленного механизма РЭЦ - "Продвижение продукции через российские национальные павильоны в иностранных государствах". Этот инструмент предполагает более глубокое и активное участие операторов не только в управлении, но и в софинансировании павильонов, что позволяет повысить их эффективность и устойчивость. Он развивает программу государственной поддержки по созданию и управлению постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов продукции агропромышленного комплекса за рубежом, которую РЭЦ реализует совместно с Минсельхозом России с 2017 года (на основании постановления правительства РФ № 255 от 26 февраля 2021 года).

"Открытие павильона в Иордании позволит укрепить позиции на перспективном рынке и использовать его логистические преимущества для продвижения российской продукции и услуг", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

Он добавил, что успешный опыт РЭЦ уже подтвержден работой национальных павильонов в шести странах: Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии. Эти постоянно действующие площадки демонстрируют продукцию более чем 185 российских производителей, предлагая свыше 3,3 тысячи уникальных товарных позиций и доказывая востребованность отечественных брендов за рубежом.