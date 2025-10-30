Рейтинг@Mail.ru
14:56 30.10.2025 (обновлено: 15:16 30.10.2025)
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Россия
ЦБ считает жесткую ДКП временной мерой, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ России исходит из того, что жесткая ДКП является временной мерой

© РИА Новости / Евгений Биятов Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
 Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Банк России исходит из того, что жесткая денежно-кредитная политика - это временная мера, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.
"Мы исходим из того, что жесткая денежно-кредитная политика - это временное явление", - сказала она.
"Вопрос внебюджетного финансирования национальных проектов важный. Многие национальные проекты предусматривают такое внебюджетное финансирование. Но все-таки база для того, чтобы национальные проекты реализовывались, это макроэкономическая стабильность в целом. И президент наш всегда это подчеркивает. И ценовая стабильность, и финансовая стабильность. Поэтому эти задачи не должны противоречить друг другу", - уточнила она.
По ее словам, проблемы возникают, когда проводится очень длительная жесткая денежно-кредитная политика.
Она отметила, что для проектов, о которых идет речь, среди которых много инвестиционных проектов, очень важно, сколько будет средняя ставка по периоду реализации этой инвестиции и стоимость фондирования на длительный цикл, добавила она.
"И эта стоимость фондирования более предсказуема, и не такая высокая, если у нас умеренные ставки в целом по экономике на протяжении длительного периода. И как раз мы считаем, что политика, направленная на то, чтобы на базе низкой инфляции были умеренные ставки по экономике в целом, они дают более долгосрочную, более устойчивую базу для финансирования всех национальных проектов, проектов развития", - сказала она.
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФРоссия
 
 
