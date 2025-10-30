https://ria.ru/20251030/nabiullina-2051856248.html
ЦБ считает жесткую ДКП временной мерой, заявила Набиуллина
ЦБ считает жесткую ДКП временной мерой, заявила Набиуллина - РИА Новости, 30.10.2025
ЦБ считает жесткую ДКП временной мерой, заявила Набиуллина
Банк России исходит из того, что жесткая денежно-кредитная политика - это временная мера, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T14:56:00+03:00
2025-10-30T14:56:00+03:00
2025-10-30T15:16:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156236/29/1562362959_0:0:3181:1789_1920x0_80_0_0_753ba05b3065b58de403cddbe85d40cc.jpg
https://ria.ru/20251030/inflyatsiya-2051851719.html
https://ria.ru/20251030/nabiullina-2051850361.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156236/29/1562362959_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_0ca194f29473e1cc3b3f3e7ce16e35fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Россия
ЦБ считает жесткую ДКП временной мерой, заявила Набиуллина
Набиуллина: ЦБ России исходит из того, что жесткая ДКП является временной мерой
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Банк России исходит из того, что жесткая денежно-кредитная политика - это временная мера, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.
«
"Мы исходим из того, что жесткая денежно-кредитная политика - это временное явление", - сказала она.
«
"Вопрос внебюджетного финансирования национальных проектов важный. Многие национальные проекты предусматривают такое внебюджетное финансирование. Но все-таки база для того, чтобы национальные проекты реализовывались, это макроэкономическая стабильность в целом. И президент наш всегда это подчеркивает. И ценовая стабильность, и финансовая стабильность. Поэтому эти задачи не должны противоречить друг другу", - уточнила она.
По ее словам, проблемы возникают, когда проводится очень длительная жесткая денежно-кредитная политика.
Она отметила, что для проектов, о которых идет речь, среди которых много инвестиционных проектов, очень важно, сколько будет средняя ставка по периоду реализации этой инвестиции и стоимость фондирования на длительный цикл, добавила она.
"И эта стоимость фондирования более предсказуема, и не такая высокая, если у нас умеренные ставки в целом по экономике на протяжении длительного периода. И как раз мы считаем, что политика, направленная на то, чтобы на базе низкой инфляции были умеренные ставки по экономике в целом, они дают более долгосрочную, более устойчивую базу для финансирования всех национальных проектов, проектов развития", - сказала она.