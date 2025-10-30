ЦБ считает жесткую ДКП временной мерой, заявила Набиуллина

"Вопрос внебюджетного финансирования национальных проектов важный. Многие национальные проекты предусматривают такое внебюджетное финансирование. Но все-таки база для того, чтобы национальные проекты реализовывались, это макроэкономическая стабильность в целом. И президент наш всегда это подчеркивает. И ценовая стабильность, и финансовая стабильность. Поэтому эти задачи не должны противоречить друг другу", - уточнила она.

Она отметила, что для проектов, о которых идет речь, среди которых много инвестиционных проектов, очень важно, сколько будет средняя ставка по периоду реализации этой инвестиции и стоимость фондирования на длительный цикл, добавила она.

"И эта стоимость фондирования более предсказуема, и не такая высокая, если у нас умеренные ставки в целом по экономике на протяжении длительного периода. И как раз мы считаем, что политика, направленная на то, чтобы на базе низкой инфляции были умеренные ставки по экономике в целом, они дают более долгосрочную, более устойчивую базу для финансирования всех национальных проектов, проектов развития", - сказала она.