Инфляция в России замедляется, заявила Набиуллина

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Инфляция в России замедляется, в следующем году этому будет способствовать бюджетная политика и более умеренный рост спроса, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

"Инфляция замедляется. <...> Замедляется она не самопроизвольно, а под воздействием денежно-кредитной политики. В следующем году этому замедлению более активно будет помогать и бюджетная политика. Исходим из того, что будет сокращение первичного структурного дефицита. И более умеренный рост спроса позволит нашим производственным возможностям, экономике догнать его, сбалансировать спрос и предложение", — сказала она.

Большинство граждан воспринимают высокий уровень инфляции как несправедливый налог, от которого страдает беззащитная часть населения с низкими доходами.

"И они совершенно правы. <...> Для людей, у которых нет доходов от сбережений, депозитов в банках, принципиально важно, чтобы не росли цены в магазинах. Поэтому низкая инфляция, которую мы добиваемся, принципиально важна для людей с небольшими доходами", — отметила Набиуллина

По данным Росстата , в сентябре годовая инфляция составила 7,98% по сравнению с 8,14% в августе и 8,79% в июле. По итогам 2025-го Минэкономразвития ожидает ее замедление до 6,8%, Центробанк — в диапазоне 6,5-7%.

В 2024 году уровень инфляции в России составил 9,52%.