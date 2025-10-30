Рейтинг@Mail.ru
14:33 30.10.2025 (обновлено: 15:34 30.10.2025)
экономика, россия, эльвира набиуллина, госдума рф, инфляция, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Инфляция, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Инфляция в России замедляется, заявила Набиуллина

Набиуллина: инфляция в РФ замедляется не самопроизвольно, а под воздействием ДКП

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 30 октября 2025
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 30 октября 2025
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Инфляция в России замедляется, в следующем году этому будет способствовать бюджетная политика и более умеренный рост спроса, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.
"Инфляция замедляется. <...> Замедляется она не самопроизвольно, а под воздействием денежно-кредитной политики. В следующем году этому замедлению более активно будет помогать и бюджетная политика. Исходим из того, что будет сокращение первичного структурного дефицита. И более умеренный рост спроса позволит нашим производственным возможностям, экономике догнать его, сбалансировать спрос и предложение", — сказала она.
По данным Росстата, в сентябре годовая инфляция составила 7,98% по сравнению с 8,14% в августе и 8,79% в июле. По итогам 2025-го Минэкономразвития ожидает ее замедление до 6,8%, Центробанк — в диапазоне 6,5-7%.

В 2024 году уровень инфляции в России составил 9,52%.

Ежегодно социальные выплаты россиянам индексируют на уровень инфляции. Например, в 2026-м страховые пенсии 38 миллионов человек повысят на 7,6%, а выплаты ветеранам, инвалидам и материнский капитал проиндексируют с учетом уровня инфляции за предыдущий год.
Экономика Россия Эльвира Набиуллина Госдума РФ Инфляция Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
