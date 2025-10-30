Инфляция в России замедляется, заявила Набиуллина

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Инфляция в России замедляется, в следующем году этому будет способствовать бюджетная политика и более умеренный рост спроса, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.
"Инфляция замедляется. <...> Замедляется она не самопроизвольно, а под воздействием денежно-кредитной политики. В следующем году этому замедлению более активно будет помогать и бюджетная политика. Исходим из того, что будет сокращение первичного структурного дефицита. И более умеренный рост спроса позволит нашим производственным возможностям, экономике догнать его, сбалансировать спрос и предложение", — сказала она.
Большинство граждан воспринимают высокий уровень инфляции как несправедливый налог, от которого страдает беззащитная часть населения с низкими доходами.
"И они совершенно правы. <...> Для людей, у которых нет доходов от сбережений, депозитов в банках, принципиально важно, чтобы не росли цены в магазинах. Поэтому низкая инфляция, которую мы добиваемся, принципиально важна для людей с небольшими доходами", — отметила Набиуллина.
По данным Росстата, в сентябре годовая инфляция составила 7,98% по сравнению с 8,14% в августе и 8,79% в июле. По итогам 2025-го Минэкономразвития ожидает ее замедление до 6,8%, Центробанк — в диапазоне 6,5-7%.
В 2024 году уровень инфляции в России составил 9,52%.
Ежегодно социальные выплаты россиянам индексируют на уровень инфляции. Например, в 2026-м страховые пенсии 38 миллионов человек повысят на 7,6%, а выплаты ветеранам, инвалидам и материнский капитал проиндексируют с учетом уровня инфляции за предыдущий год.
