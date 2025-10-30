Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина рассказала о преимуществах цифрового рубля в бюджете
14:18 30.10.2025 (обновлено: 14:42 30.10.2025)
Набиуллина рассказала о преимуществах цифрового рубля в бюджете
Набиуллина рассказала о преимуществах цифрового рубля в бюджете
Цифровой рубль даст возможность прослеживать в бюджете, на что были потрачены деньги, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 30.10.2025
экономика, эльвира набиуллина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), цифровой рубль
Экономика, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Цифровой рубль
Набиуллина рассказала о преимуществах цифрового рубля в бюджете

Набиуллина заявила, что цифровой рубль позволит отслеживать траты бюджета

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 30 октября 2025
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Цифровой рубль даст возможность прослеживать в бюджете, на что были потрачены деньги, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«
"Цифровой рубль, кстати, даст возможность отслеживать в бюджете то, что деньги тратятся именно на покупку оборудования или строительные работы", - сказала она, выступая в Госдуме.
"Мы, кстати, пилот уже проводим по капитальному строительству. И это позволит - контроль за целевым расходованием бюджета и сейчас есть - но это сильно снизит издержки на организацию этого контроля, сделает его практически автоматическим", - добавила Набиуллина.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
ВТБ расширил функционал цифрового банка в Мах
23 октября, 13:03
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Цифровой рубль
 
 
