Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали подробности о ДТП с фурой в Симферополе - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/mvd-2051847867.html
В МВД рассказали подробности о ДТП с фурой в Симферополе
В МВД рассказали подробности о ДТП с фурой в Симферополе - РИА Новости, 30.10.2025
В МВД рассказали подробности о ДТП с фурой в Симферополе
Причиной падения фуры с моста на железнодорожные пути в Симферополе послужило то, что водитель автомобиля не справился с управлением, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T14:30:00+03:00
2025-10-30T14:30:00+03:00
происшествия
симферополь
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051782265_0:193:2980:1869_1920x0_80_0_0_48b3546e48d39c4db58720a1cfa856b6.jpg
https://ria.ru/20251030/dtp-2051835196.html
симферополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051782265_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_6d0e42d1e7f107c6722b0e5cfeda02b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, симферополь, республика крым
Происшествия, Симферополь, Республика Крым
В МВД рассказали подробности о ДТП с фурой в Симферополе

МВД: водитель упавшей с моста в Симферополе фуры не справился с управлением

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГрузовой автомобиль на железнодорожных путях в Симферополе
Грузовой автомобиль на железнодорожных путях в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Грузовой автомобиль на железнодорожных путях в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Причиной падения фуры с моста на железнодорожные пути в Симферополе послужило то, что водитель автомобиля не справился с управлением, сообщили в пресс-службе МВД по республике Крым.
Грузовой автомобиль вечером в среду упал с моста на железнодорожные пути у вокзала в Симферополе. Водитель получил травму и был госпитализирован.
"В какой-то момент водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на пешеходное ограждение. После этого грузовик упал с автомобильного моста прямо на железнодорожные пути", - говорится в сообщении ведомства.
В отношении водителя правоохранители составили три административных протокола: за несоблюдение требований дорожных знаков, запрещающих движение грузовых транспортных средств, за повреждение дорог и железнодорожных переездов, а также за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью.
Легковушка наехала на троих детей-пешеходов в свердловской Ревде - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В свердловской Ревде простились с двумя сестрами, погибшими в ДТП
Вчера, 13:52
 
ПроисшествияСимферопольРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала