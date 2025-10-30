https://ria.ru/20251030/mvd-2051847867.html
В МВД рассказали подробности о ДТП с фурой в Симферополе
В МВД рассказали подробности о ДТП с фурой в Симферополе - РИА Новости, 30.10.2025
В МВД рассказали подробности о ДТП с фурой в Симферополе
Причиной падения фуры с моста на железнодорожные пути в Симферополе послужило то, что водитель автомобиля не справился с управлением, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.10.2025
МВД: водитель упавшей с моста в Симферополе фуры не справился с управлением
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Причиной падения фуры с моста на железнодорожные пути в Симферополе послужило то, что водитель автомобиля не справился с управлением, сообщили в пресс-службе МВД по республике Крым.
Грузовой автомобиль вечером в среду упал с моста на железнодорожные пути у вокзала в Симферополе
. Водитель получил травму и был госпитализирован.
"В какой-то момент водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на пешеходное ограждение. После этого грузовик упал с автомобильного моста прямо на железнодорожные пути", - говорится в сообщении ведомства.
В отношении водителя правоохранители составили три административных протокола: за несоблюдение требований дорожных знаков, запрещающих движение грузовых транспортных средств, за повреждение дорог и железнодорожных переездов, а также за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью.