В МВД рассказали подробности о ДТП с фурой в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Причиной падения фуры с моста на железнодорожные пути в Симферополе послужило то, что водитель автомобиля не справился с управлением, сообщили в пресс-службе МВД по республике Крым.

Грузовой автомобиль вечером в среду упал с моста на железнодорожные пути у вокзала в Симферополе . Водитель получил травму и был госпитализирован.

"В какой-то момент водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на пешеходное ограждение. После этого грузовик упал с автомобильного моста прямо на железнодорожные пути", - говорится в сообщении ведомства.