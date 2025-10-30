https://ria.ru/20251030/msp-2051838903.html
МСП в подмосковных Химках получили поддержку в размере 600 млн рублей
МСП в Химках получили поддержку в размере 600 миллионов рублей в 2025 году
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Более 22 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в подмосковных Химках получили поддержку в размере 600 миллионов рублей из регионального бюджета в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В регионе реализуют проект по импортозамещению, который стал не просто инициативой — он превратился в реальный механизм укрепления экономики: от продовольственной безопасности до сохранения рабочих мест.
Доказательством эффективности программы служит местная мебельная фабрика, которая уже 13 лет доказывает: российское производство может быть качественным и конкурентоспособным.
Предприятие работает как для частных, так и корпоративных клиентов. Здесь своими руками создают все — от изящных стульев и функциональных шкафов до кухонных гарнитуров и мягкой мебели. В работе — только натуральное дерево и камень.
На фабрике создано 200 рабочих мест. За год предприятие реализовало более 100 комплексных проектов.
"Данная организация попадает под программу возмещения затрат на покупку оборудования до 10 миллионов рублей. В этом году они приобрели новые станки, и уже в следующем смогут компенсировать часть расходов", — пояснил исполняющий обязанности руководителя МКУ "Малый бизнес Химки" Рамил Джаннатов, его слова приводит пресс-служба.
Также, чтобы усилить финансовую устойчивость предприятие планирует вступить в реестр социального предпринимательства — программа, которая позволяет вернуть до 85 % затрат на аренду (максимум — 2 миллиона рублей).
"Наша задача — создать все условия, чтобы местный бизнес мог уверенно развиваться, увеличивать производство и создавать новые рабочие места", — приводит пресс-служба слова депутата Николая Томашова.
История местной мебельной фабрики — лишь одно из многих доказательств того, что при грамотной поддержке российский бизнес способен расти и развиваться.