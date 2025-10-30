Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 30.10.2025
08:51 30.10.2025
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 30.10.2025
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода, небольшие дожди и до плюс восьми градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T08:51:00+03:00
2025-10-30T08:51:00+03:00
москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг

В Москве в четверг ожидаются дожди и до восьми градусов тепла

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Облачная погода, небольшие дожди и до плюс восьми градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет определять гребень антициклона, усиливающийся с юга. Однако, несмотря на рост показаний барометров до климатической нормы, погода останется преимущественно облачная. Местами в отдельных районах, преимущественно в первой половине дня, пройдут небольшие дожди. Температура по-прежнему в Москве выше нормы - днем в столице плюс шесть - плюс восемь градусов, по области от четырех до девяти градусов тепла", - рассказал Леус.
Он отметил, что ветер будет дуть южный, скорость его от трех до восьми метров в секунду.
"Атмосферное давление растет, к вечеру показания барометров составят 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы", - добавил синоптик.
Москва
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
