В Москве задержали мужчину, спрыгнувшего с крыши поезда метро в реку

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Полиция задержала 23-летнего жителя подмосковных Химок, спрыгнувшего с крыши движущегося состава метро в Москву-реку на юге столицы, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из УВД на Московском метрополитене задержали 23-летнего жителя города ХимкиМосковской области, совершившего невероятно безрассудный поступок. На станции "Технопарк" он залез на крышу одного из вагонов электропоезда Замоскворецкой линии и поехал в сторону "Коломенской". В тот момент, когда состав двигался по Нагатинскому метромосту, парень совершил прыжок в Москву-реку", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Представитель МВД отметила, что молодой человек остался жив и сумел самостоятельно выбраться на берег. Нарушение было запечатлено камерами видеонаблюдения.
Волк отметила, что через несколько часов полицейские задержали молодого человека по месту жительства. В отношении него составлен ряд административных протоколов. Судом правонарушителю назначено наказание в виде административного ареста сроком на восемь суток.