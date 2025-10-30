В Москве задержали мужчину, спрыгнувшего с крыши поезда метро в реку

«

"Мои коллеги из УВД на Московском метрополитене задержали 23-летнего жителя города ХимкиМосковской области, совершившего невероятно безрассудный поступок. На станции "Технопарк" он залез на крышу одного из вагонов электропоезда Замоскворецкой линии и поехал в сторону "Коломенской". В тот момент, когда состав двигался по Нагатинскому метромосту, парень совершил прыжок в Москву-реку", - написала Волк в своем Telegram-канале.