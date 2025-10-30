https://ria.ru/20251030/moskva-2051828798.html
Москвичей предупредили о сильном дожде в пятницу
Спасатели предупредили о сильном дожде днем и вечером в пятницу в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России. РИА Новости, 30.10.2025
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
