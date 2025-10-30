Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о сильном дожде в пятницу - РИА Новости, 30.10.2025
13:19 30.10.2025 (обновлено: 13:40 30.10.2025)
Москвичей предупредили о сильном дожде в пятницу
Москвичей предупредили о сильном дожде в пятницу - РИА Новости, 30.10.2025
Москвичей предупредили о сильном дожде в пятницу
Спасатели предупредили о сильном дожде днем и вечером в пятницу в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России. РИА Новости, 30.10.2025
2025
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Девушка во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильном дожде днем и вечером в пятницу в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России.
"Уважаемые москвичи и гости столицы. Днем и вечером 31 октября местами в Москве ожидается сильный дождь", - говорится в сообщении.
Спасатели призвали водителей быть внимательными, а также избегать внезапных маневров и перестроений.
"Надежда есть". Какая погода будет в ноябре
28 октября, 18:56
"Надежда есть". Какая погода будет в ноябре
28 октября, 18:56
 
