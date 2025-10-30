Рейтинг@Mail.ru
12:14 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/moskva-2051807217.html
Экс-начальника подразделения РЖД обвинили в крупной взятке
2025-10-30T12:14:00+03:00
2025-10-30T12:14:00+03:00
происшествия
москва
россия
ржд
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://ria.ru/20251029/rassledovanie-2051355473.html
москва
россия
происшествия, москва, россия, ржд, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Москва, Россия, РЖД, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Экс-начальник подразделения РЖД обвиняется в получении взятки в Москве на 3 миллиона рублей за согласование планов перевозки грузов, вину он не признал, сообщили РИА Новости в СК РФ.
«
"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве бывшему начальнику одного из подразделений ОАО "РЖД" предъявлено обвинение в получении взятки (части 6 статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мае 2024 года он получил взятку в размере 3 миллионов рублей за согласование планов грузоперевозок. Преступление было раскрыто совместными усилиями следователей и ФСБ. Обвиняемый не признал вину, следствие подаст ходатайство о его аресте.
Также возбуждены дела против взяткодателя и посредника, им также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Суд в Москве отправил полицейского в СИЗО по делу о взятках
29 октября, 02:58
 
ПроисшествияМоскваРоссияРЖДСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
