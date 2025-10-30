Экс-начальника подразделения РЖД обвинили в крупной взятке

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Экс-начальник подразделения РЖД обвиняется в получении взятки в Москве на 3 миллиона рублей за согласование планов перевозки грузов, вину он не признал, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве бывшему начальнику одного из подразделений ОАО "РЖД" предъявлено обвинение в получении взятки (части 6 статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мае 2024 года он получил взятку в размере 3 миллионов рублей за согласование планов грузоперевозок. Преступление было раскрыто совместными усилиями следователей и ФСБ. Обвиняемый не признал вину, следствие подаст ходатайство о его аресте.
Также возбуждены дела против взяткодателя и посредника, им также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.
