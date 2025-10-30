https://ria.ru/20251030/moskva-2051708226.html
В Москве произошло ДТП с электровелосипедом
В Москве произошло ДТП с электровелосипедом - РИА Новости, 30.10.2025
В Москве произошло ДТП с электровелосипедом
Водитель электровелосипеда столкнулся с электробусом на юго-западе Москвы, пассажиры последнего не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. РИА Новости, 30.10.2025
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Водитель электровелосипеда столкнулся с электробусом на юго-западе Москвы, пассажиры последнего не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
"Сегодня около 8.00 на улице Вавилова, у дома 81, произошло ДТП с участием электровелосипеда и электробуса 993 маршрута. По предварительной информации, водитель электровелосипеда не справился с управлением и допустил столкновение с электробусом. В электробусе пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.
Причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.