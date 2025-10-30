В Москве произошло ДТП с электровелосипедом

"Сегодня около 8.00 на улице Вавилова, у дома 81, произошло ДТП с участием электровелосипеда и электробуса 993 маршрута. По предварительной информации, водитель электровелосипеда не справился с управлением и допустил столкновение с электробусом. В электробусе пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.