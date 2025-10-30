https://ria.ru/20251030/moskalkova-2051900820.html
Москалькова предложила маркировать выплаченные участникам СВО деньги
2025-10-30T17:26:00+03:00
2025-10-30T17:26:00+03:00
2025-10-30T23:05:00+03:00
россия
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила маркировать средства, выплаченные участникам СВО за ранения, в связи с учащением случаев мошенничества.
"Мы сейчас получаем много обращений о том, что наши бойцы становятся теми людьми, которые получили деньги за ранение и стали жертвами мошенников, которые предлагают им квартиры, удачно вложить деньги в банк, проценты получить. Они приходят сейчас к нам, говорят, что лишились этих денег… Может быть, маркировать временно эти деньги и помогать ребятам распорядиться ими", - сказала она в Доме прав человека в ходе встречи с экспертами в области интеграции военнослужащих, получивших тяжелое ранение и инвалидность, в мирную жизнь.
Кроме того, федеральный омбудсмен отметила, что необходимо донести до сведения участников специальной военной, что они имеют право на получение бесплатной юридической помощи.