Москалькова призвала выплачивать бойцам СВО деньги за ранение до увольнения - РИА Новости, 30.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
17:01 30.10.2025 (обновлено: 23:52 30.10.2025)
Москалькова призвала выплачивать бойцам СВО деньги за ранение до увольнения
Москалькова призвала выплачивать бойцам СВО деньги за ранение до увольнения
Москалькова призвала выплачивать бойцам СВО деньги за ранение до увольнения
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к законодателям с просьбой предусмотреть возможность получения участниками СВО страховых... РИА Новости, 30.10.2025
Москалькова призвала выплачивать бойцам СВО деньги за ранение до увольнения

Москалькова призвала платить бойцам СВО деньги за ранения до увольнения из ВС

© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к законодателям с просьбой предусмотреть возможность получения участниками СВО страховых выплат за ранение, которые выплачиваются после увольнения с военной службы, сразу, не дожидаясь увольнения из Вооруженных сил России.
«
"Хорошо бы внести в закон, наверное, о военной службе и воинской обязанности, чтобы для тех, кто продолжает служить в вооруженных силах, были преференции… Возвращаясь, ребята, которые получили ранения и продолжили службу в вооруженных силах, им не выплачиваются за ранения деньги, потому что в законе написано, что выплачивается тем, кто увольняется… Им деньги-то сейчас нужны. Попросили бы рассмотреть возможность выплачивать сразу", - сказала она в Доме прав человека в ходе встречи с экспертами в области интеграции военнослужащих, получивших тяжелое ранение и инвалидность, в мирную жизнь.
Как пояснили РИА Новости в Минобороны, речь идет не о выплатах за ранение, которые выплачиваются в течение 30 суток всем получившим ранения, а о компенсациях, выплачиваемых страховой компанией только при увольнении с военной службы. Так, если военнослужащий увольняется по ранению, ему в этом случае страховой компанией выплачивается компенсация 3 439 562 рублей. Если же он принимает решение продолжить военную службу после ранения, то компенсация все равно будет выплачена, но только при окончании службы.
Уполномоченный также отметила, что военнослужащим, получившим ранения и продолжившим службу, необходимо давать больше отдыха, освободить их от ночных дежурств. Сделать это, по словам Москальковой, необходимо законодательно.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В СФ подготовили проект о выплате в случае гибели военнослужащего на СВО
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияТатьяна Москалькова
 
 
