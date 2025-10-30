Москалькова призвала выплачивать бойцам СВО деньги за ранение до увольнения

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к законодателям с просьбой предусмотреть возможность получения участниками СВО страховых выплат за ранение, которые выплачиваются после увольнения с военной службы, сразу, не дожидаясь увольнения из Вооруженных сил России.
"Хорошо бы внести в закон, наверное, о военной службе и воинской обязанности, чтобы для тех, кто продолжает служить в вооруженных силах, были преференции… Возвращаясь, ребята, которые получили ранения и продолжили службу в вооруженных силах, им не выплачиваются за ранения деньги, потому что в законе написано, что выплачивается тем, кто увольняется… Им деньги-то сейчас нужны. Попросили бы рассмотреть возможность выплачивать сразу", - сказала она в Доме прав человека в ходе встречи с экспертами в области интеграции военнослужащих, получивших тяжелое ранение и инвалидность, в мирную жизнь.
Как пояснили РИА Новости в Минобороны, речь идет не о выплатах за ранение, которые выплачиваются в течение 30 суток всем получившим ранения, а о компенсациях, выплачиваемых страховой компанией только при увольнении с военной службы. Так, если военнослужащий увольняется по ранению, ему в этом случае страховой компанией выплачивается компенсация 3 439 562 рублей. Если же он принимает решение продолжить военную службу после ранения, то компенсация все равно будет выплачена, но только при окончании службы.
Уполномоченный также отметила, что военнослужащим, получившим ранения и продолжившим службу, необходимо давать больше отдыха, освободить их от ночных дежурств. Сделать это, по словам Москальковой, необходимо законодательно.