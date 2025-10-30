Раскрыто, как мошенники собирают информацию о жертве

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Телефонные мошенники собирают информацию о потенциальных жертвах, изучая опубликованные ими фотографии покупок и геотеги в социальных сетях, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными МВД и другими материалами.

Как следует из материалов, на стадии сбора информации злоумышленники выясняют, где живет человек, чем занимается, кто его родственники.

Все это телефонные мошенники узнают не только благодаря так называемым слитым базам, но и с помощью социальных сетей потенциальной жертвы. Собрать портрет жертвы помогают в том числе опубликованные в интернете фотографии его покупок, а также геотеги, указанные в соцсетях.