Рейтинг@Mail.ru
Суд признал законным арест экс-депутата Мосгордумы Круглова* - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/mosgorsud-2051845851.html
Суд признал законным арест экс-депутата Мосгордумы Круглова*
Суд признал законным арест экс-депутата Мосгордумы Круглова* - РИА Новости, 30.10.2025
Суд признал законным арест экс-депутата Мосгордумы Круглова*
Мосгорсуд признал законным арест бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова*, обвиняемого в распространении фейков об армии, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T14:24:00+03:00
2025-10-30T14:24:00+03:00
происшествия
россия
москва
украина
московский городской суд
московская городская дума
яблоко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045922460_0:135:3106:1882_1920x0_80_0_0_d27990927eeeed37206d707eaa92c193.jpg
https://ria.ru/20251029/mosgorsud-2051641759.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045922460_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_95af8965b4fe26dda59b8817ca9e76db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, украина, московский городской суд, московская городская дума, яблоко
Происшествия, Россия, Москва, Украина, Московский городской суд, Московская городская дума, Яблоко
Суд признал законным арест экс-депутата Мосгордумы Круглова*

Суд признал законным арест экс-депутата Мосгордумы Круглова за фейки об армии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМаксим Круглов*
Максим Круглов* - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Максим Круглов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова*, обвиняемого в распространении фейков об армии, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставлено без изменения, апелляционная жалоба-без удовлетворения", - сказали в суде.
Ранее Замоскворецкий райсуд отправил зампреда партии "Яблоко" Круглова* в СИЗО до 29 ноября.
По данным следствия, Круглов* в апреле 2022 года опубликовал в Telegram-канале фейки о действиях ВС РФ в отношении мирного населения Украины. Его задержали 1 октября и предъявили обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти). Политик вину не признает.
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Максим Кац* - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Суд отклонил жалобу Каца* на заочный арест
29 октября, 20:03
 
ПроисшествияРоссияМоскваУкраинаМосковский городской судМосковская городская думаЯблоко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала