Суд признал законным арест экс-депутата Мосгордумы Круглова*
Суд признал законным арест экс-депутата Мосгордумы Круглова* - РИА Новости, 30.10.2025
Суд признал законным арест экс-депутата Мосгордумы Круглова*
Мосгорсуд признал законным арест бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова*, обвиняемого в распространении фейков об армии, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 30.10.2025
Суд признал законным арест экс-депутата Мосгордумы Круглова за фейки об армии