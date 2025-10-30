Рейтинг@Mail.ru
Защита обжаловала изъятие имущества у судьи в отставке Момотова - РИА Новости, 30.10.2025
23:26 30.10.2025
Защита обжаловала изъятие имущества у судьи в отставке Момотова
Защита обжаловала изъятие имущества у судьи в отставке Момотова
Защита обжаловала решение Останкинского суда Москвы по иску Генпрокуратуры об изъятии 97 объектов недвижимого имущества у судьи Верховного суда РФ в отставке... РИА Новости, 30.10.2025
происшествия
москва
россия
краснодар
виктор момотов
дмитрий новиков
александр чернов
генеральная прокуратура рф
москва
россия
краснодар
2025
происшествия, москва, россия, краснодар, виктор момотов, дмитрий новиков, александр чернов, генеральная прокуратура рф, краснодарский краевой суд
Происшествия, Москва, Россия, Краснодар, Виктор Момотов, Дмитрий Новиков, Александр Чернов, Генеральная прокуратура РФ, Краснодарский краевой суд
Защита обжаловала изъятие имущества у судьи в отставке Момотова

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Защита обжаловала решение Останкинского суда Москвы по иску Генпрокуратуры об изъятии 97 объектов недвижимого имущества у судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова и владельца сети отелей Marton Андрея Марченко, рассказал РИА Новости адвокат Иван Дворовенко.
"Обжаловали решение", - сказал собеседник агентства.
Останкинский суд Москвы 14 октября удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал в доход государства 97 объектов имущества. Из них 77 земельных участков и помещений были оформлены на краснодарского предпринимателя владпльца сети отелей Marton предпринимателя Андрея Марченко, 18 - на его сына Ивана, также участок со зданием, принадлежащий гостинице "Вологда". Спорное имущество расположено Краснодаре, Калининграде, Ростове-на-Дону и Вологде.
Пока в суде шло разбирательство, Виктор Момотов был госпитализирован. На последнее заседание в суд он пришёл аккуратно перед прениями сторон. Он объяснил тогда свок внезапное появление тем, что еще лечится в больнице, но лично явился в суд, чтобы выразить возражение. В частности, он поведал, что показания осужденного свидетеля (в прошлом судьи) Дмитрия Новикова о якобы помощи криминальному авторитету по кличке Карась в непривлечении к уголовной ответственности – это оговор человека, который "запятнал судейскую честь" и сейчас находится в местах лишения свободы.
Прокурор же в своем выступлении опирался на показания свидетелей, которые указывали на помощь Момотова в решении вопросов главы сети отелей Marton Андрея Марченко и связь с экс-председателем Краснодарского краевого суда Александром Черновым, у которого недавно изъяли имущество на 13 миллиардов рублей.
Момотов опроверг все доводы прокуратуры, называя их несостоятельными и недоказанными.
Останкинский суд Москвы рассмотрел за три заседания иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, которые тот, по мнению ведомства, мог получить, нарушая антикоррупционное законодательство. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton. Генпрокурора считала, что Момотов владел сетью через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко. Сам бизнесмен вместе с сыном сейчас находятся в СИЗО, оба были арестованы по делу о мошенничестве в особо крупном размере вскоре после подачи ГП иска в суд.
ПроисшествияМоскваРоссияКраснодарВиктор МомотовДмитрий НовиковАлександр ЧерновГенеральная прокуратура РФКраснодарский краевой суд
 
 
