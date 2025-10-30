Защита обжаловала изъятие имущества у судьи в отставке Момотова

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Защита обжаловала решение Останкинского суда Москвы по иску Генпрокуратуры об изъятии 97 объектов недвижимого имущества у судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова и владельца сети отелей Marton Андрея Марченко, рассказал РИА Новости адвокат Иван Дворовенко.
"Обжаловали решение", - сказал собеседник агентства.
Останкинский суд Москвы 14 октября удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал в доход государства 97 объектов имущества. Из них 77 земельных участков и помещений были оформлены на краснодарского предпринимателя владпльца сети отелей Marton предпринимателя Андрея Марченко, 18 - на его сына Ивана, также участок со зданием, принадлежащий гостинице "Вологда". Спорное имущество расположено Краснодаре, Калининграде, Ростове-на-Дону и Вологде.
Пока в суде шло разбирательство, Виктор Момотов был госпитализирован. На последнее заседание в суд он пришёл аккуратно перед прениями сторон. Он объяснил тогда свок внезапное появление тем, что еще лечится в больнице, но лично явился в суд, чтобы выразить возражение. В частности, он поведал, что показания осужденного свидетеля (в прошлом судьи) Дмитрия Новикова о якобы помощи криминальному авторитету по кличке Карась в непривлечении к уголовной ответственности – это оговор человека, который "запятнал судейскую честь" и сейчас находится в местах лишения свободы.
Прокурор же в своем выступлении опирался на показания свидетелей, которые указывали на помощь Момотова в решении вопросов главы сети отелей Marton Андрея Марченко и связь с экс-председателем Краснодарского краевого суда Александром Черновым, у которого недавно изъяли имущество на 13 миллиардов рублей.
Момотов опроверг все доводы прокуратуры, называя их несостоятельными и недоказанными.
Останкинский суд Москвы рассмотрел за три заседания иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, которые тот, по мнению ведомства, мог получить, нарушая антикоррупционное законодательство. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton. Генпрокурора считала, что Момотов владел сетью через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко. Сам бизнесмен вместе с сыном сейчас находятся в СИЗО, оба были арестованы по делу о мошенничестве в особо крупном размере вскоре после подачи ГП иска в суд.
