Защита обжаловала изъятие имущества у судьи в отставке Момотова

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Защита обжаловала решение Останкинского суда Москвы по иску Генпрокуратуры об изъятии 97 объектов недвижимого имущества у судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова и владельца сети отелей Marton Андрея Марченко, рассказал РИА Новости адвокат Иван Дворовенко.