Представительницу оппозиции избрали вице-спикером парламента Молдавии

КИШИНЕВ, 30 окт — РИА Новости. Депутаты парламента Молдавии в четверг избрали двух вице-председателей законодательного органа - Дойну Герман от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и Влада Батрынчу от оппозиционной фракции Партии социалистов (ПСРМ), заседание законодательного собрания транслируется в режиме онлайн на сайте парламента.

Избранные в Молдавии депутаты собрались в четверг на заседание, чтобы продолжить выбрать руководство парламента. На прошлой неделе в ходе учредительного заседания были сформированы шесть фракций — партии "Действие и солидарность" (ПДС), Партии социалистов (ПСРМ), Партии коммунистов (ПКРМ), блока "Альтернатива", " Нашей партии " и партии "Демократия дома".

За кандидатуру Батрынчи проголосовал 71 депутат, включая спикера парламента Игоря Гросу . Герман получила поддержку фракции ПДС, которая ранее заявила, что парламенту достаточно двух заместителей председателя.

Оппозиционная ПСРМ предложила увеличить число вице-спикеров до трёх — одного от правящей партии и двух от оппозиции. Эту инициативу поддержали фракции "Наша партия", блок "Альтернатива" и Партия коммунистов, однако предложение не набрало нужного числа голосов.

Заседание проходит в рамках распределения ключевых должностей и формирования рабочих структур парламента, включая состав Постоянного бюро и руководителей парламентских комиссий.

Парламентские выборы в Молдавии прошли 28 сентября. По итогам голосования, партия "Действие и солидарность" (ПДС) получила 55 мандатов из 101, Патриотический блок - 26, блок "Альтернатива" - восемь, "Наша партия" и "Демократия дома" - по шесть мест.