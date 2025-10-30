Представительницу оппозиции избрали вице-спикером парламента Молдавии

КИШИНЕВ, 30 окт — РИА Новости. Депутаты парламента Молдавии в четверг избрали двух вице-председателей законодательного органа - Дойну Герман от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и Влада Батрынчу от оппозиционной фракции Партии социалистов (ПСРМ), заседание законодательного собрания транслируется в режиме онлайн на сайте парламента.
Избранные в Молдавии депутаты собрались в четверг на заседание, чтобы продолжить выбрать руководство парламента. На прошлой неделе в ходе учредительного заседания были сформированы шесть фракций — партии "Действие и солидарность" (ПДС), Партии социалистов (ПСРМ), Партии коммунистов (ПКРМ), блока "Альтернатива", "Нашей партии" и партии "Демократия дома".
За кандидатуру Батрынчи проголосовал 71 депутат, включая спикера парламента Игоря Гросу. Герман получила поддержку фракции ПДС, которая ранее заявила, что парламенту достаточно двух заместителей председателя.
Оппозиционная ПСРМ предложила увеличить число вице-спикеров до трёх — одного от правящей партии и двух от оппозиции. Эту инициативу поддержали фракции "Наша партия", блок "Альтернатива" и Партия коммунистов, однако предложение не набрало нужного числа голосов.
Заседание проходит в рамках распределения ключевых должностей и формирования рабочих структур парламента, включая состав Постоянного бюро и руководителей парламентских комиссий.
Парламентские выборы в Молдавии прошли 28 сентября. По итогам голосования, партия "Действие и солидарность" (ПДС) получила 55 мандатов из 101, Патриотический блок - 26, блок "Альтернатива" - восемь, "Наша партия" и "Демократия дома" - по шесть мест.
В течение нескольких предыдущих лет режим Майи Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.