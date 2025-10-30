https://ria.ru/20251030/miroshnik-2051695248.html
ВСУ пытают пленных бойцов ВС России на электрическом стуле, заявил Мирошник
ВСУ пытают пленных бойцов ВС России на электрическом стуле, заявил Мирошник - РИА Новости, 30.10.2025
ВСУ пытают пленных бойцов ВС России на электрическом стуле, заявил Мирошник
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена, рассказывают, что подвергались там пыткам на электрическом стуле, постоянным избиениям и... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30
2025-10-30T06:25:00+03:00
2025-10-30T06:25:00+03:00
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена, рассказывают, что подвергались там пыткам на электрическом стуле, постоянным избиениям и экспериментам, есть случаи смерти от травли собаками, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Я часто общаюсь с ребятами, которых обменяли, и эти разговоры не для слабонервных. Они проходят через электрические стулья, издевательства, постоянные избиения, эксперименты и лекарства. Человек рассказывал, что его однополчанина затравили собаками до смерти", - сказал Мирошник
агентству.
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена, рассказывают, что линия боевого соприкосновения на Украине
"нафарширована тайными тюрьмами", поделился посол.
"Тайная тюрьма - звучит пафосно, но по факту это просто подвал, куда ребята зачастую попадают контуженными, с серьезными ранениями, оглушенными. Там начинается ад. Очень часто в этих тайных тюрьмах находятся люди с неуравновешенной психикой, садисты, которые не устают креативить, создавая механизмы пыток", - отметил он.
По данным Мирошника, в этих тайных тюрьмах могут подвесить военного за ноги и избивать дубинами, заставлять делать какую-то работу только ради того, чтобы человек упал от бессилия.
"Практически все, кто возвращается, проходили через такого рода испытания. А если это еще тайная тюрьма какого-нибудь "Кракена" (Террористические организации, запрещены в России
- прим.) или другого бандитского сборища, то это серьезнейшее, тяжелейшее испытание, которое далеко не все проходят", - заключил посол.