ВСУ пытают пленных бойцов ВС России на электрическом стуле, заявил Мирошник

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена, рассказывают, что подвергались там пыткам на электрическом стуле, постоянным избиениям и экспериментам, есть случаи смерти от травли собаками, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Я часто общаюсь с ребятами, которых обменяли, и эти разговоры не для слабонервных. Они проходят через электрические стулья, издевательства, постоянные избиения, эксперименты и лекарства. Человек рассказывал, что его однополчанина затравили собаками до смерти", - сказал Мирошник агентству.

Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена, рассказывают, что линия боевого соприкосновения на Украине "нафарширована тайными тюрьмами", поделился посол.

"Тайная тюрьма - звучит пафосно, но по факту это просто подвал, куда ребята зачастую попадают контуженными, с серьезными ранениями, оглушенными. Там начинается ад. Очень часто в этих тайных тюрьмах находятся люди с неуравновешенной психикой, садисты, которые не устают креативить, создавая механизмы пыток", - отметил он.

По данным Мирошника, в этих тайных тюрьмах могут подвесить военного за ноги и избивать дубинами, заставлять делать какую-то работу только ради того, чтобы человек упал от бессилия.