Минпромторг рассказал о замене западных брендов легкой промышленности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ отмечает замещение ушедших с российского рынка брендов легкой промышленности, за последнее время количество отечественных компаний в сегментах одежды и обуви выросло на 18%, заявил замглавы министерства Михаил Иванов в рамках форума "Российский промышленник-2025".