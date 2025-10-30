Рейтинг@Mail.ru
17:32 30.10.2025
Минпромторг рассказал о замене западных брендов легкой промышленности
Минпромторг рассказал о замене западных брендов легкой промышленности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ отмечает замещение ушедших с российского рынка брендов легкой промышленности, за последнее время количество отечественных компаний в сегментах одежды и обуви выросло на 18%, заявил замглавы министерства Михаил Иванов в рамках форума "Российский промышленник-2025".
«
"В легкой промышленности также мы видим, как идет планомерное замещение брендов, которые ушли с российского рынка. И вот в сегментах одежды и обуви на 18% увеличилось количество российских компаний за последнее время", - сказал Иванов.
В начале июля глава Минпромторга Антон Алиханов отмечал, что для повышения независимости отрасли ведомство делает акцент на развитии производства высокотехнологичных тканей из синтетических и искусственных волокон. В этом направлении российские компании с 2020 года в 1,5 раза нарастили объемы выпуска синтетических тканей.
Минпромторг внес изменения в перечень товаров для параллельного импорта
30 апреля, 18:15
 
ЭкономикаРоссияМихаил ИвановАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
