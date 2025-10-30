https://ria.ru/20251030/mihelson-2051791918.html
Вопрос об отказе от газа звучит все реже, заявил глава "Новатэка"
Вопрос об отказе от газа звучит все реже, заявил глава "Новатэка"
СТАМБУЛ, 30 окт - РИА Новости. Спрос на углеводороды в мире будет только расти, поэтому вопрос, как отказаться от газа, звучит все реже, главный вопрос - как обеспечить этот спрос, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
"Спрос на углеводороды будет только расти. Мир сегодня потребляет чуть больше четырех триллионов кубометров газа. К 2050 году будет не менее пяти. И это консервативная оценка. Поэтому вопрос, как ограничить газ, сегодня мы слышим все реже. А все чаще, чем обеспечить спрос", - сказал он.