Вопрос об отказе от газа звучит все реже, заявил глава "Новатэка"
30.10.2025
Вопрос об отказе от газа звучит все реже, заявил глава "Новатэка"
Спрос на углеводороды в мире будет только расти, поэтому вопрос, как отказаться от газа, звучит все реже, главный вопрос - как обеспечить этот спрос, заявил...
экономика, леонид михельсон, новатэк
Экономика, Леонид Михельсон, Новатэк
Вопрос об отказе от газа звучит все реже, заявил глава "Новатэка"

СТАМБУЛ, 30 окт - РИА Новости. Спрос на углеводороды в мире будет только расти, поэтому вопрос, как отказаться от газа, звучит все реже, главный вопрос - как обеспечить этот спрос, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
"Спрос на углеводороды будет только расти. Мир сегодня потребляет чуть больше четырех триллионов кубометров газа. К 2050 году будет не менее пяти. И это консервативная оценка. Поэтому вопрос, как ограничить газ, сегодня мы слышим все реже. А все чаще, чем обеспечить спрос", - сказал он.
Леонид Михельсон - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Заголовок открываемого материала