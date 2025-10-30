https://ria.ru/20251030/mid-2051925319.html
Посол МИД рассказал о документах по итогам недели лидеров и саммита АТЭС
Посол МИД рассказал о документах по итогам недели лидеров и саммита АТЭС - РИА Новости, 30.10.2025
Посол МИД рассказал о документах по итогам недели лидеров и саммита АТЭС
Четыре документа, в том числе лидерское и министерское заявления, планируются к публикации по итогам недели лидеров и саммита АТЭС в Южной Корее, но переговоры... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T18:25:00+03:00
2025-10-30T18:25:00+03:00
2025-10-30T18:25:00+03:00
в мире
южная корея
россия
алексей оверчук
большая двадцатка
южная корея
россия
КЁНДЖУ, 30 окт - РИА Новости. Четыре документа, в том числе лидерское и министерское заявления, планируются к публикации по итогам недели лидеров и саммита АТЭС в Южной Корее, но переговоры по ним идут непросто, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
"Планируется четыре итоговых документа. Лидерское заявление, министерское, еще два – по ИИ и по демографии", - сказал собеседник агентства.
При этом он отметил, что переговоры по заявлениям идут весьма непросто, и их результат по-прежнему непредсказуем.
Саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в южнокорейском Кёнджу с 31 октября по 1 ноября. Российскую делегацию возглавит вице-премьер Алексей Оверчук
