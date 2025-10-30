Рейтинг@Mail.ru
Посол МИД рассказал о документах по итогам недели лидеров и саммита АТЭС - РИА Новости, 30.10.2025
18:25 30.10.2025
Посол МИД рассказал о документах по итогам недели лидеров и саммита АТЭС
Четыре документа, в том числе лидерское и министерское заявления, планируются к публикации по итогам недели лидеров и саммита АТЭС в Южной Корее, но переговоры...
в мире
южная корея
россия
алексей оверчук
большая двадцатка
южная корея
россия
в мире, южная корея, россия, алексей оверчук, большая двадцатка
В мире, Южная Корея, Россия, Алексей Оверчук, Большая двадцатка
КЁНДЖУ, 30 окт - РИА Новости. Четыре документа, в том числе лидерское и министерское заявления, планируются к публикации по итогам недели лидеров и саммита АТЭС в Южной Корее, но переговоры по ним идут непросто, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
"Планируется четыре итоговых документа. Лидерское заявление, министерское, еще два – по ИИ и по демографии", - сказал собеседник агентства.
При этом он отметил, что переговоры по заявлениям идут весьма непросто, и их результат по-прежнему непредсказуем.
Саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в южнокорейском Кёнджу с 31 октября по 1 ноября. Российскую делегацию возглавит вице-премьер Алексей Оверчук.
МИД указал на двойные стандарты Европы в сфере международного права
В миреЮжная КореяРоссияАлексей ОверчукБольшая двадцатка
 
 
