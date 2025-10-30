Посол МИД рассказал о документах по итогам недели лидеров и саммита АТЭС

КЁНДЖУ, 30 окт - РИА Новости. Четыре документа, в том числе лидерское и министерское заявления, планируются к публикации по итогам недели лидеров и саммита АТЭС в Южной Корее, но переговоры по ним идут непросто, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

"Планируется четыре итоговых документа. Лидерское заявление, министерское, еще два – по ИИ и по демографии", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что переговоры по заявлениям идут весьма непросто, и их результат по-прежнему непредсказуем.