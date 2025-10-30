https://ria.ru/20251030/metod-2051878207.html
Врачи в КБР с помощью инновационного метода спасли пациента от ампутации
НАЛЬЧИК, 30 окт — РИА Новости. Медики Республиканского центра высоких медицинских технологий в Кабардино-Балкарии впервые на Северном Кавказе применили инновационный метод и спасли пациента с тяжелым тромбозом от ампутации ноги, сообщил региональный Минздрав.
Как рассказали в ведомстве, 66-летнему мужчине с тромбозом правой поверхностной бедренной артерии грозила потеря конечности. С помощью современной ультразвуковой технологии EKOS ему провели локальный акустический тромболизис.
"Это инновационный метод, сочетающий действие тромболитического препарата и ультразвука", — говорится в релизе.
Пациенту через специальный катетер ввели тромболитик — препарат, растворяющий сгусток крови. В то же время катетер генерировал низкоинтенсивные ультразвуковые волны, которые способствовали разрушению тромба и усиливали проникновение препарата. Продолжительность терапии составила шесть часов. После успешного восстановления кровотока врачи провели стентирование артерии для закрепления результата и профилактики повторного сужения сосуда.
В результате удалось полностью восстановить кровоснабжение, а угроза потери ноги миновала. Состояние пациента значительно улучшилось, боли исчезли. Его уже выписали домой.