© Depositphotos.com / gpointstudio Врачи во время операции

Врачи в КБР с помощью инновационного метода спасли пациента от ампутации

НАЛЬЧИК, 30 окт — РИА Новости. Медики Республиканского центра высоких медицинских технологий в Кабардино-Балкарии впервые на Северном Кавказе применили инновационный метод и спасли пациента с тяжелым тромбозом от ампутации ноги, сообщил региональный Минздрав.

Как рассказали в ведомстве, 66-летнему мужчине с тромбозом правой поверхностной бедренной артерии грозила потеря конечности. С помощью современной ультразвуковой технологии EKOS ему провели локальный акустический тромболизис.

"Это инновационный метод, сочетающий действие тромболитического препарата и ультразвука", — говорится в релизе.

Пациенту через специальный катетер ввели тромболитик — препарат, растворяющий сгусток крови. В то же время катетер генерировал низкоинтенсивные ультразвуковые волны, которые способствовали разрушению тромба и усиливали проникновение препарата. Продолжительность терапии составила шесть часов. После успешного восстановления кровотока врачи провели стентирование артерии для закрепления результата и профилактики повторного сужения сосуда.