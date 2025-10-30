В Саудовской Аравии отказали Месси в игровой практике перед ЧМ

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Спортивные власти Саудовской Аравии отказали футболисту американского "Интер Майами" Лионелю Месси в возможности получения краткосрочного контракта для игровой практики в Саудовской Аравии, сообщил генеральный директор спортивной академии развития талантов "Махд" Абдалла Хаммад.
Сборная Аргентины - действующий чемпион мира. 38-летний Месси ранее допускал, что не примет участия в мировом первенстве в силу возраста и состояния здоровья. В октябре он заявил о желании сыграть на чемпионате мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.
"Команда Месси связалась со мной во время клубного чемпионата мира прошлым летом. Он хотел играть в Саудовской Аравии во время четырехмесячного перерыва в американской лиге, чтобы подготовиться к чемпионату мира 2026 года. То же самое произошло с (Дэвидом) Бекхэмом, когда он играл за "Лос-Анджелес Гэлакси", а потом перешел в "Милан". Я представил предложение министру, но он отказался допустить Месси даже на четыре месяца, и вопрос был закрыт. Он сказал, что чемпионат Саудовской Аравии не будет для него тренировочным лагерем", - приводит слова Хаммада RMC Sport со ссылкой на подкаст Thmanya.
Месси с 29 голами и 19 результативными передачами стал лучшим бомбардиром и ассистентом регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS). "Интер Майами" с третьего места Восточной конференции вышел в плей-офф, где играет в первом раунде с "Нэшвиллом". Плей-офф MLS завершится 6 декабря.
Нападающий является восьмикратным обладателем "Золотого мяча", лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году.
