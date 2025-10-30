Рейтинг@Mail.ru
Умер заслуженный артист России Анатолий Меньщиков
Культура
Культура
 
14:53 30.10.2025 (обновлено: 15:42 30.10.2025)
Умер заслуженный артист России Анатолий Меньщиков
Умер заслуженный артист России Анатолий Меньщиков - РИА Новости, 30.10.2025
Умер заслуженный артист России Анатолий Меньщиков
Умер актер Анатолий Меньщиков, сообщили в пресс-службе Театра Вахтангова. РИА Новости, 30.10.2025
Умер заслуженный артист России Анатолий Меньщиков

Заслуженный артист России Анатолий Меньщиков умер в возрасте 75 лет

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Актер Анатолий Меньщиков
Актер Анатолий Меньщиков - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Актер Анатолий Меньщиков. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Умер актер Анатолий Меньщиков, сообщили в пресс-службе Театра Вахтангова.
«

"Печальная новость: ушел из жизни Анатолий Меньщиков, заслуженный артист России", — написали там.

Меньщиков посвятил служению Театру Вахтангова без малого пять десятилетий. В 17 лет он устроился машинистом сцены в Театр на Таганке. Вскоре ему пришлось срочно подменить артиста на время болезни в спектакле Юрия Любимова. После он окончил Театральный институт имени Б. В. Щукина, а позже пришел в Театр Вахтангова. Всего на его сцене он сыграл почти в ста спектаклях.
За последние десятилетия одной из ярких работ артиста стала роль в спектакле "Мадемуазель Нитуш", где он сыграл унтер-офицера Лорио — человека, потерявшего в молодости свою любовь, но пронесшего ее до преклонных лет, когда по случайному совпадению обрел ее снова.
"Их дуэт с Марией Ароновой был неподражаем, трогателен и неизменно срывал аплодисменты. В этой роли артист выходил на сцену более 400 раз", — отметили в пресс-службе.
Там отметили, что актер с уважением относился к истории театра и людям, служившим в нем до него, пронес любовь к театру через всю жизнь и любовь эта была взаимной.
Театр выразил соболезнования родным, близким и поклонникам таланта артиста.
 
Культура Россия Юрий Любимов Мария Аронова Театр на Таганке Анатолий Меньщиков Новости культуры
 
 
