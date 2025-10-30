https://ria.ru/20251030/menschikov-2051855108.html
Умер заслуженный артист России Анатолий Меньщиков
2025-10-30T14:53:00+03:00
2025-10-30T14:53:00+03:00
2025-10-30T15:42:00+03:00
россия
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости.
Умер актер Анатолий Меньщиков, сообщили в пресс-службе
Театра Вахтангова.
«
"Печальная новость: ушел из жизни Анатолий Меньщиков, заслуженный артист России", — написали там.
Меньщиков посвятил служению Театру Вахтангова без малого пять десятилетий. В 17 лет он устроился машинистом сцены в Театр на Таганке
. Вскоре ему пришлось срочно подменить артиста на время болезни в спектакле Юрия Любимова
. После он окончил Театральный институт имени Б. В. Щукина, а позже пришел в Театр Вахтангова. Всего на его сцене он сыграл почти в ста спектаклях.
За последние десятилетия одной из ярких работ артиста стала роль в спектакле "Мадемуазель Нитуш", где он сыграл унтер-офицера Лорио — человека, потерявшего в молодости свою любовь, но пронесшего ее до преклонных лет, когда по случайному совпадению обрел ее снова.
"Их дуэт с Марией Ароновой
был неподражаем, трогателен и неизменно срывал аплодисменты. В этой роли артист выходил на сцену более 400 раз", — отметили в пресс-службе.
Там отметили, что актер с уважением относился к истории театра и людям, служившим в нем до него, пронес любовь к театру через всю жизнь и любовь эта была взаимной.
Театр выразил соболезнования родным, близким и поклонникам таланта артиста.