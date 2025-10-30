Рейтинг@Mail.ru
На Украине военкомат использует машину скорой помощи для мобилизации - РИА Новости, 30.10.2025
19:04 30.10.2025
На Украине военкомат использует машину скорой помощи для мобилизации
Сотрудники военкомата в Днепропетровске на Украине во время выполнения мобилизационных мероприятий ездят по городу на машине скорой помощи, сообщило украинское... РИА Новости, 30.10.2025
На Украине военкомат использует машину скорой помощи для мобилизации

В Днепропетровске военкомат использует машину скорой помощи для мобилизации

© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Днепропетровске на Украине во время выполнения мобилизационных мероприятий ездят по городу на машине скорой помощи, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Днепре (Днепропетровске - ред.) сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) занимаются мобилизацией на автомобиле немецкой скорой помощи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Издание отмечает, что это не первый скандал с использованием автомобиля скорой. Ранее машину скорой помощи работники военкомата использовали в Одессе.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
