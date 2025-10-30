Странное свечение с Марса и траектория 3I/ATLAS: что заявили ученые

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Рано утром 3 октября 2025-го астрономы по всему миру замерли перед экранами мониторов. Красная планета внезапно вспыхнула ярко-зеленым светом. Событие длилось считаные минуты, но его зафиксировали сразу несколько обсерваторий и орбитальных зондов. С точки зрения современной науки такое невозможно. А потом начались по-настоящему странные вещи: мертвый марсоход подал признаки жизни, комета изменила поведение, а датчики поймали регулярный сигнал. Что происходит на Марсе?
Свечение, которого не должно быть
Событие произошло около четырех утра. Первыми сообщили обсерватория Las Campanas в Чили и японский радиотелескоп в Нобеяме. За минуты информация разлетелась по научному сообществу: Марс светится зеленым, сообщает RuNews24.
© Public domainПоверхность Марса
© Public domain
Поверхность Марса
Проблема в том, что у Красной планеты нет глобального магнитного поля. Есть лишь слабые локальные аномалии в коре. Именно поэтому полярные сияния на Марсе считались практически невозможными — во всяком случае, такие мощные.
Марсоходы зафиксировали электромагнитный шторм
Одновременно со свечением работающие на поверхности марсоходы Perseverance и Curiosity зарегистрировали резкие всплески электромагнитного излучения. Атмосфера, обычно окрашенная в красновато-розовые тона из-за пыли, на короткое время приобрела зеленоватый оттенок.
Датчики показали странную химическую картину: одновременный выброс углекислого газа и циана — комбинация, крайне редко встречающаяся в природе. Еще тревожнее оказался резкий всплеск концентрации метана.
Метан на Марсе — одна из главных загадок последних десятилетий. Газ периодически появляется и исчезает без видимых причин. Ученые спорят, имеет ли он биологическое или геологическое происхождение. Но в этот раз концентрация метана подскочила именно в момент, когда мимо планеты пролетала межзвездная комета 3I/ATLAS.
Комета начала "дышать"
После встречи с Марсом комета 3I/ATLAS изменила поведение. Ее яркость, ранее хаотичная, стала пульсировать. С тем же интервалом — 22 секунды. Обсерватории в Чили, Австралии и Калифорнии подтвердили: объект светится ритмично, словно маяк.
Астрофизик из Гарварда Ави Леб сообщил в своем блоге о необычной траектории объекта.
© Thomas Lehmann and Marshall EubanksИзображения 3I/ATLAS, полученные 14 октября 2025 года спутниковой группировкой PUNCH
Изображения 3I/ATLAS, полученные 14 октября 2025 года спутниковой группировкой PUNCH
"К сожалению, мы не можем наблюдать 3I/ATLAS с Земли в это подходящее время, что поднимает вопрос: была ли его траектория точно рассчитана внеземным разумом?" — отметил ученый.
Межзвездный объект 3I/ATLAS уже прошел "маршрут" по Солнечной системе. Но неожиданная смена траектории, считает исследователь, "обостряет вопрос о внеземном происхождении объекта".
"Фундаментальный вопрос заключается в том, является ли 3I/ATLAS троянским конем, внешне похожим на естественную комету, но несущим потенциальную угрозу внутри себя", — заявил Леб.
© NASA/ESA/David Jewitt /Joseph DePasquale (STScI)Снимок кометы 3I/ATLAS, сделанный телескопом "Хаббл"
© NASA/ESA/David Jewitt /Joseph DePasquale (STScI)
Снимок кометы 3I/ATLAS, сделанный телескопом "Хаббл"
Почему это не могло произойти
Чтобы понять масштаб аномалии, нужно вернуться к основам. На Земле зеленое свечение возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с атомами кислорода на высоте около 100-300 километров. Магнитное поле планеты направляет эти частицы к полюсам, создавая знаменитое северное сияние. Но на Марсе такого механизма нет.
© РИА Новости / Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкСеверное сияние на берегу Баренцева моря, в районе поселка Териберка
Северное сияние на берегу Баренцева моря, в районе поселка Териберка
Марс потерял глобальное магнитное поле около четырех миллиардов лет назад. Солнечный ветер просто сдувает верхние слои атмосферы в космос — именно поэтому планета такая сухая и холодная.
Еще в 2020-м орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter впервые обнаружил слабое зеленое свечение кислорода в марсианской атмосфере — но это было дневное свечение, вызванное прямым воздействием солнечного света на молекулы, а не полярное сияние. "Это был первый случай, когда такое излучение наблюдалось вокруг планеты, отличной от Земли", — отмечал тогда ученый Жан-Клод Жерар из Льежского университета.
CC BY-SA 4.0 / Pline / Maquette Exomars Orbiter Salon du Bourget 2015Модель Trace Gas Orbiter, представленная на Парижском авиасалоне 2015 года
Модель Trace Gas Orbiter, представленная на Парижском авиасалоне 2015 года
Но мощное ультрафиолетовое свечение на темной стороне планеты, подобное полярному сиянию, физически невозможно без магнитного поля. Именно поэтому событие 3 октября настолько озадачило ученых.