Странное свечение с Марса и траектория 3I/ATLAS: что заявили ученые

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Рано утром 3 октября 2025-го астрономы по всему миру замерли перед экранами мониторов. Красная планета внезапно вспыхнула ярко-зеленым светом. Событие длилось считаные минуты, но его зафиксировали сразу несколько обсерваторий и орбитальных зондов. С точки зрения современной науки такое невозможно. А потом начались по-настоящему странные вещи: мертвый марсоход подал признаки жизни, комета изменила поведение, а датчики поймали регулярный сигнал. Что происходит на Марсе?

Свечение, которого не должно быть

Событие произошло около четырех утра. Первыми сообщили обсерватория Las Campanas в Чили и японский радиотелескоп в Нобеяме. За минуты информация разлетелась по научному сообществу: Марс светится зеленым, сообщает RuNews24.

Проблема в том, что у Красной планеты нет глобального магнитного поля. Есть лишь слабые локальные аномалии в коре. Именно поэтому полярные сияния на Марсе считались практически невозможными — во всяком случае, такие мощные.

Марсоходы зафиксировали электромагнитный шторм

Одновременно со свечением работающие на поверхности марсоходы Perseverance и Curiosity зарегистрировали резкие всплески электромагнитного излучения. Атмосфера, обычно окрашенная в красновато-розовые тона из-за пыли, на короткое время приобрела зеленоватый оттенок.

Датчики показали странную химическую картину: одновременный выброс углекислого газа и циана — комбинация, крайне редко встречающаяся в природе. Еще тревожнее оказался резкий всплеск концентрации метана.

Метан на Марсе — одна из главных загадок последних десятилетий. Газ периодически появляется и исчезает без видимых причин. Ученые спорят, имеет ли он биологическое или геологическое происхождение. Но в этот раз концентрация метана подскочила именно в момент, когда мимо планеты пролетала межзвездная комета 3I/ATLAS.

Комета начала "дышать"

После встречи с Марсом комета 3I/ATLAS изменила поведение. Ее яркость, ранее хаотичная, стала пульсировать. С тем же интервалом — 22 секунды. Обсерватории в Чили, Австралии и Калифорнии подтвердили : объект светится ритмично, словно маяк.

Астрофизик из Гарварда Ави Леб сообщил в своем блоге о необычной траектории объекта.

"К сожалению, мы не можем наблюдать 3I/ATLAS с Земли в это подходящее время, что поднимает вопрос: была ли его траектория точно рассчитана внеземным разумом?" — отметил ученый.

Межзвездный объект 3I/ATLAS уже прошел "маршрут" по Солнечной системе. Но неожиданная смена траектории, считает исследователь, "обостряет вопрос о внеземном происхождении объекта".

"Фундаментальный вопрос заключается в том, является ли 3I/ATLAS троянским конем, внешне похожим на естественную комету, но несущим потенциальную угрозу внутри себя", — заявил Леб.

Почему это не могло произойти

Чтобы понять масштаб аномалии, нужно вернуться к основам. На Земле зеленое свечение возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с атомами кислорода на высоте около 100-300 километров. Магнитное поле планеты направляет эти частицы к полюсам, создавая знаменитое северное сияние. Но на Марсе такого механизма нет.

Марс потерял глобальное магнитное поле около четырех миллиардов лет назад. Солнечный ветер просто сдувает верхние слои атмосферы в космос — именно поэтому планета такая сухая и холодная.

Еще в 2020-м орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter впервые обнаружил слабое зеленое свечение кислорода в марсианской атмосфере — но это было дневное свечение, вызванное прямым воздействием солнечного света на молекулы, а не полярное сияние. "Это был первый случай, когда такое излучение наблюдалось вокруг планеты, отличной от Земли", — отмечал тогда ученый Жан-Клод Жерар из Льежского университета.