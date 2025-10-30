https://ria.ru/20251030/luvr-2051732198.html
Во Франции задержали еще пятерых подозреваемых в ограблении Лувра
Во Франции задержали еще пятерых подозреваемых в ограблении Лувра - РИА Новости, 30.10.2025
Во Франции задержали еще пятерых подозреваемых в ограблении Лувра
Во Франции задержали еще пятерых подозреваемых в ограблении Лувра, передает радиостанция RTL. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T10:06:00+03:00
2025-10-30T10:06:00+03:00
2025-10-30T12:16:00+03:00
в мире
франция
париж
лувр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051807536_0:225:3000:1913_1920x0_80_0_0_8503fcf4c801b12610933e0171077c88.jpg
https://ria.ru/20251028/politsija-2051166099.html
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Побег грабителей из Лувра
Побег грабителей из Лувра
2025-10-30T10:06
true
PT0M32S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051807536_128:0:2795:2000_1920x0_80_0_0_cea5648f7fa766592be46b38b1abe0e1.jpg
Кадры ограбления Лувра
Минкультуры Франции уточнило информацию о 8 украденных из Лувра драгоценных украшениях, пишет Parisien. В списке значатся тиара, ожерелье и серьга, принадлежавшие поочередно голландской королеве Гортензии де Богарне и французской королеве Марии Амалии. Изумрудные ожерелье и пара серег императрицы Марии-Луизы и некая "реликварная брошь". Также упоминается тиара и брошь императрицы Евгении де Монтихо, чью корону грабители оставили на месте преступления. По крайней мере один из похитителей, к слову, попал в объективы видеокамер музея, кадры с ним публикуют в соцсетях.
2025-10-30T10:06
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, лувр
В мире, Франция, Париж, Лувр
Во Франции задержали еще пятерых подозреваемых в ограблении Лувра
RTL: во Франции задержали пять новых подозреваемых в ограблении Лувра