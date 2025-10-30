Во Франции задержали еще пятерых подозреваемых в ограблении Лувра

"По данным судебных источников RTL, в рамках расследования ограбления Лувра были задержаны пять новых подозреваемых", — говорится в сообщении.

Накануне вечером их одновременно арестовали в разных местах Парижа. Украденных драгоценностей при этом не нашли, уточнила радиостанция.

Громкое ограбление Лувра произошло 19 октября. Преступники украли девять ювелирных украшений из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины: тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Один из экспонатов — поврежденную корону императрицы Евгении де Монтихо — удалось найти и вернуть в музей. Ущерб оценивается в 88 миллионов евро.