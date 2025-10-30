Рейтинг@Mail.ru
Во Франции задержали еще пятерых подозреваемых в ограблении Лувра
10:06 30.10.2025 (обновлено: 12:16 30.10.2025)
Во Франции задержали еще пятерых подозреваемых в ограблении Лувра
Во Франции задержали еще пятерых подозреваемых в ограблении Лувра
Во Франции задержали еще пятерых подозреваемых в ограблении Лувра, передает радиостанция RTL. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T10:06:00+03:00
2025-10-30T12:16:00+03:00
Побег грабителей из Лувра
Кадры ограбления Лувра
Минкультуры Франции уточнило информацию о 8 украденных из Лувра драгоценных украшениях, пишет Parisien. В списке значатся тиара, ожерелье и серьга, принадлежавшие поочередно голландской королеве Гортензии де Богарне и французской королеве Марии Амалии. Изумрудные ожерелье и пара серег императрицы Марии-Луизы и некая "реликварная брошь". Также упоминается тиара и брошь императрицы Евгении де Монтихо, чью корону грабители оставили на месте преступления. По крайней мере один из похитителей, к слову, попал в объективы видеокамер музея, кадры с ним публикуют в соцсетях.
Во Франции задержали еще пятерых подозреваемых в ограблении Лувра

RTL: во Франции задержали пять новых подозреваемых в ограблении Лувра

ПАРИЖ, 30 окт — РИА Новости. Во Франции задержали еще пятерых подозреваемых в ограблении Лувра, передает радиостанция RTL.
"По данным судебных источников RTL, в рамках расследования ограбления Лувра были задержаны пять новых подозреваемых", — говорится в сообщении.
Накануне вечером их одновременно арестовали в разных местах Парижа. Украденных драгоценностей при этом не нашли, уточнила радиостанция.
Громкое ограбление Лувра произошло 19 октября. Преступники украли девять ювелирных украшений из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины: тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Один из экспонатов — поврежденную корону императрицы Евгении де Монтихо — удалось найти и вернуть в музей. Ущерб оценивается в 88 миллионов евро.

Лувр — бывшая резиденция французских королей. Сегодня это самый посещаемый музей в мире.

Двоих подозреваемых в ограблении задержали неделю спустя: одного — в аэропорту Шарль-де-Голль при попытке вылететь в Алжир, другого — в Парижском регионе, он планировал бежать в Мали. Оба — уроженцы пригорода французской столицы Обервилье. Им уже предъявили обвинения.
