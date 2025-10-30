Во Франции задержали третьего подозреваемого в ограблении Лувра

"Третий подозреваемый был задержан в среду вечером в пригороде Парижа и в четверг, 30 октября, находится под стражей", — говорится в сообщении.

Громкое ограбление Лувра произошло 19 октября. Преступники украли девять ювелирных украшений из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины: тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Один из экспонатов — поврежденную корону императрицы Евгении де Монтихо — удалось найти и вернуть в музей. Ущерб оценивается в 88 миллионов евро.