Во Франции задержали третьего подозреваемого в ограблении Лувра

ПАРИЖ, 30 окт — РИА Новости. В пригороде Парижа задержали третьего подозреваемого в ограблении Лувра, передает телеканал BFMTV.
"Третий подозреваемый был задержан в среду вечером в пригороде Парижа и в четверг, 30 октября, находится под стражей", — говорится в сообщении.
Громкое ограбление Лувра произошло 19 октября. Преступники украли девять ювелирных украшений из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины: тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Один из экспонатов — поврежденную корону императрицы Евгении де Монтихо — удалось найти и вернуть в музей. Ущерб оценивается в 88 миллионов евро.
Лувр — бывшая резиденция французских королей. Сегодня это самый посещаемый музей в мире.
В минувшее воскресенье полиция задержала двух подозреваемых в ограблении: одного — в аэропорту Шарль-де-Голль при попытке вылететь в Алжир, другого — в Парижском регионе, он планировал бежать в Мали. Оба злоумышленника — уроженцы пригорода французской столицы Обервилье. Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру Парижа, им уже предъявили обвинения.
