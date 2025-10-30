"Лукойл" получил предложение о приобретении зарубежных активов

Компании уже согласовали ключевые условия сделки. "Лукойл" при этом обязался не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.

На фоне этой новости акции российской компании резко подорожали. Если в начале торгов они дорожали всего на 0,66 процента, то на пике подскакивали до 2,75 процента. К 10:30 мск рост составлял 2,06 процента — до 5498,5 рубля.