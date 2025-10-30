https://ria.ru/20251030/lukojl-2051794531.html
"Лукойл" получил предложение о приобретении зарубежных активов
Gunvor Group купит зарубежные активы "Лукойла", заявила российская нефтяная компания. РИА Новости, 30.10.2025
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Gunvor Group купит зарубежные активы "Лукойла", заявила российская нефтяная компания.
"ПАО "Лукойл" сообщает о получении от Gunvor
Group Ltd. предложения о приобретении LUKOIL International GmbH (100 процентов дочернего общества ПАО "ЛУКОЙЛ
", владеющего зарубежными активами группы "ЛУКОЙЛ")", — говорится в релизе.
Компании уже согласовали ключевые условия сделки. "Лукойл" при этом обязался не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.
На фоне этой новости акции российской компании резко подорожали. Если в начале торгов они дорожали всего на 0,66 процента, то на пике подскакивали до 2,75 процента. К 10:30 мск рост составлял 2,06 процента — до 5498,5 рубля.
На прошлой неделе Минфин США
ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50 процентов. Все операции с ними должны завершиться до 21 ноября.
После этого компания объявила, что намерена продать свои зарубежные активы. В частности, "Лукойлу" принадлежит Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае
, нефтеперерабатывающие заводы в Румынии
и Болгарии
. Компания также выступает оператором проекта "Западная Курна — 2" в Ираке
. Есть у нее активы и в Африке
.