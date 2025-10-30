Раввин Лазар раскритиковал интервью муфтия Чечни

В России, благодаря последовательной политике государственной власти и мудрым действиям религиозных лидеров сложилась уникальная ситуация межконфессиональной дружбы, взаимного уважения и взаимопомощи всех традиционных религий, подчеркнул Лазар. Лидеры мусульманской общины, отметил он, последовательно выступают за межконфессиональный мир и взаимное уважение представителей традиционных религий, в том числе за конструктивный диалог между исламом и иудаизмом.

"Мы, евреи, традиционно воспринимаем ислам как религию мира и терпимости. Если же отдельным представителям этой религии не хватает знаний по поводу нашей идеологии, нашего подхода ко всему, что есть в мире, так пусть они сперва обратятся к нам, чтобы узнать, чем занимаются евреи и как они защищают ценности веры", – заключил Лазар.