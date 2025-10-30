Раввин Лазар раскритиковал интервью муфтия Чечни

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар после публикации интервью муфтия Чечни Салаха Межиева выразил надежду, что лидеры мусульманской общины России отмежуются от антисемитских заявлений, сообщили в пресс-службе раввина РИА Новости.
Telegram-канал ЧГТРК "Грозный" 25 октября опубликовал выдержку из интервью преимущественно на чеченском языке муфтия ЧР, председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) шейха Салаха-хаджи Межиева, посвященного в том числе хадису, о котором якобы "часто рассуждают представители чеченоговорящих европейских групп, продвигающих атеизм". В ходе интервью муфтий упоминал об иудаизме.
"Выступление чеченского муфтия, г-на Салаха-хаджи Межиева, в котором он объявляет мой народ "врагами Аллаха" и обвиняет в распространении атеизма, оставило крайне неприятное впечатление – тем более, что оно уже получило достаточно широкую огласку… Я очень надеюсь, что уже в ближайшее время последуют заявления ведущих представителей ислама в России, которые официально отмежуются от антисемитских высказываний Межиева и подтвердят настроенность российской мусульманской общины на мир и солидарность верующих в Б-га единого", – говорится в предоставленном РИА Новости пресс-службой главного раввина России заявлении Берла Лазара.
В России, благодаря последовательной политике государственной власти и мудрым действиям религиозных лидеров сложилась уникальная ситуация межконфессиональной дружбы, взаимного уважения и взаимопомощи всех традиционных религий, подчеркнул Лазар. Лидеры мусульманской общины, отметил он, последовательно выступают за межконфессиональный мир и взаимное уважение представителей традиционных религий, в том числе за конструктивный диалог между исламом и иудаизмом.
"Мы, евреи, традиционно воспринимаем ислам как религию мира и терпимости. Если же отдельным представителям этой религии не хватает знаний по поводу нашей идеологии, нашего подхода ко всему, что есть в мире, так пусть они сперва обратятся к нам, чтобы узнать, чем занимаются евреи и как они защищают ценности веры", – заключил Лазар.