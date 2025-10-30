Рейтинг@Mail.ru
Раввин Лазар раскритиковал интервью муфтия Чечни
Религия
 
21:47 30.10.2025
Раввин Лазар раскритиковал интервью муфтия Чечни
Раввин Лазар раскритиковал интервью муфтия Чечни - РИА Новости, 30.10.2025
Раввин Лазар раскритиковал интервью муфтия Чечни
Главный раввин России Берл Лазар после публикации интервью муфтия Чечни Салаха Межиева выразил надежду, что лидеры мусульманской общины России отмежуются от... РИА Новости, 30.10.2025
Раввин Лазар раскритиковал интервью муфтия Чечни

Берл Лазар считате, что лидеры мусульман отмежуются от высказываний муфтия Чечни

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар после публикации интервью муфтия Чечни Салаха Межиева выразил надежду, что лидеры мусульманской общины России отмежуются от антисемитских заявлений, сообщили в пресс-службе раввина РИА Новости.
Telegram-канал ЧГТРК "Грозный" 25 октября опубликовал выдержку из интервью преимущественно на чеченском языке муфтия ЧР, председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) шейха Салаха-хаджи Межиева, посвященного в том числе хадису, о котором якобы "часто рассуждают представители чеченоговорящих европейских групп, продвигающих атеизм". В ходе интервью муфтий упоминал об иудаизме.
"Выступление чеченского муфтия, г-на Салаха-хаджи Межиева, в котором он объявляет мой народ "врагами Аллаха" и обвиняет в распространении атеизма, оставило крайне неприятное впечатление – тем более, что оно уже получило достаточно широкую огласку… Я очень надеюсь, что уже в ближайшее время последуют заявления ведущих представителей ислама в России, которые официально отмежуются от антисемитских высказываний Межиева и подтвердят настроенность российской мусульманской общины на мир и солидарность верующих в Б-га единого", – говорится в предоставленном РИА Новости пресс-службой главного раввина России заявлении Берла Лазара.
В России, благодаря последовательной политике государственной власти и мудрым действиям религиозных лидеров сложилась уникальная ситуация межконфессиональной дружбы, взаимного уважения и взаимопомощи всех традиционных религий, подчеркнул Лазар. Лидеры мусульманской общины, отметил он, последовательно выступают за межконфессиональный мир и взаимное уважение представителей традиционных религий, в том числе за конструктивный диалог между исламом и иудаизмом.
"Мы, евреи, традиционно воспринимаем ислам как религию мира и терпимости. Если же отдельным представителям этой религии не хватает знаний по поводу нашей идеологии, нашего подхода ко всему, что есть в мире, так пусть они сперва обратятся к нам, чтобы узнать, чем занимаются евреи и как они защищают ценности веры", – заключил Лазар.
Религия Россия Салах Межиев Берл Лазар Ислам иудаизм
 
 
