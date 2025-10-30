Рейтинг@Mail.ru
На Кубани мужчина признался, что задушил сестру-инвалида
15:46 30.10.2025 (обновлено: 15:49 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/kuban-2051869315.html
На Кубани мужчина признался, что задушил сестру-инвалида
Житель Краснодарского края задушил 41-летнюю сестру-инвалида и выбросил ее тело в колодец на окраине хутора Нижнеглебовка, сообщает СУ СКР по Краснодарскому...
происшествия
краснодарский край
кущевский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
кущевский район
россия
происшествия, краснодарский край, кущевский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодарский край, Кущевский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Кубани мужчина признался, что задушил сестру-инвалида

На Кубани мужчина признался, что убил сестру-инвалида и выбросил тело в колодец

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Житель Краснодарского края задушил 41-летнюю сестру-инвалида и выбросил ее тело в колодец на окраине хутора Нижнеглебовка, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.
"По версии следствия, вечером 15 сентября фигурант с сестрой находились в помещении летней кухни в хуторе Нижнеглебовка Кущевского района, где между ними возник конфликт на почве неприязненных отношений, в ходе которого обвиняемый задушил женщину", - сообщили в Telegram-канале ведомства.
дополняется ...
После этого, как сообщает СУ СК, мужчина переместил тело родственницы на окраину хутора, где сбросил в колодец и, закидав мусором и газетами, попытался поджечь. При этом 54-летний мужчина уверял на первоначальном этапе расследования, что его сестра якобы уехала к родственникам в другой регион. А в октябре 2025 года в правоохранительные органы Кущевского района поступила информация, что женщина пропала и не получала пенсию по инвалидности уже в течение двух месяцев.
Уточняется, что обвиняемый сознался в преступлении и рассказал все подробности. Кроме того, указал место, где спрятал тело 41-летней сестры.
Мужчина арестован, ему предъявлены обвинения по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").
Происшествия Краснодарский край Кущевский район Россия Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
