На Кубани мужчина признался, что задушил сестру-инвалида

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Житель Краснодарского края задушил 41-летнюю сестру-инвалида и выбросил ее тело в колодец на окраине хутора Нижнеглебовка, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.
"По версии следствия, вечером 15 сентября фигурант с сестрой находились в помещении летней кухни в хуторе Нижнеглебовка Кущевского района, где между ними возник конфликт на почве неприязненных отношений, в ходе которого обвиняемый задушил женщину", - сообщили в Telegram-канале ведомства.
После этого, как сообщает СУ СК, мужчина переместил тело родственницы на окраину хутора, где сбросил в колодец и, закидав мусором и газетами, попытался поджечь. При этом 54-летний мужчина уверял на первоначальном этапе расследования, что его сестра якобы уехала к родственникам в другой регион. А в октябре 2025 года в правоохранительные органы Кущевского района поступила информация, что женщина пропала и не получала пенсию по инвалидности уже в течение двух месяцев.
Уточняется, что обвиняемый сознался в преступлении и рассказал все подробности. Кроме того, указал место, где спрятал тело 41-летней сестры.
Мужчина арестован, ему предъявлены обвинения по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").