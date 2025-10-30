На Кубани мужчина признался, что задушил сестру-инвалида

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Житель Краснодарского края задушил 41-летнюю сестру-инвалида и выбросил ее тело в колодец на окраине хутора Нижнеглебовка, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

Уточняется, что обвиняемый сознался в преступлении и рассказал все подробности. Кроме того, указал место, где спрятал тело 41-летней сестры.