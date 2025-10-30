СМИ рассказали, что произошло с россиянами на Кубе из-за урагана "Мелисса"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Ураган "Мелисса" разнес отель с российскими туристами на Кубе, передает Telegram-канал SHOT.
«
"Отель с российскими туристами на Кубе разнесло ураганом "Мелисса", который прошел по странам Карибского бассейна", — говорится в публикации.
В материале отметили, что из-за мощного ветра, чья скорость составила 195 километров в час, пострадал фасад отеля Brisas Guardalavaca Hotel. Кроме того, сильные порывы полностью вырвали пальмы на территории гостиницы, а также загрязнили воду в бассейне и на пляже.
Источник подчеркнул, что новоприбывшие туристы из России застанут на территории отеля последствия стихийного бедствия.
Ураган "Мелисса" высшей пятой категории по шкале Саффира-Симпсона, обрушившийся на Карибский бассейн, вызвал массовые наводнения и серьезно повредил инфраструктуру. По информации СМИ, обрушилась крыша международного аэропорта имени Сангстера в Монтего-Бей на Ямайке. Без электричества остались около 500 тысяч человек при общей численности населения около 2,8 миллиона.
Ураган "Мелисса" стал самым мощным за 90 лет
29 октября, 18:45