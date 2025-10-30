В Кремле ответили на заявление Трампа о начале ядерных испытаний

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Кремле не считают, что между Россией и США начался новый виток гонки вооружений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Все-таки нет", — ответил он на соответствующий вопрос.
Так пресс-секретарь прокомментировал заявление Дональда Трампа о немедленном начале испытаний ядерного оружия. Свое решение он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое. У США, по словам главы Белого дома, есть испытательные полигоны, подробности о тестах представят позднее.
Другие заявления Пескова
- Вашингтон не уведомлял Москву о намерениях проводить ядерные испытания.
- Если кто-то отойдет от моратория, то Россия будет действовать соответственно ситуации, о чем не раз говорил Владимир Путин.
- В Москве надеются, что информацию об испытаниях "Буревестника" до президента США довели корректно.
"Трамп в своем заявлении упомянул о том, что другие страны занимаются, дескать, испытанием ядерного оружия. <...> Если каким-то образом имеется в виду испытание "Буревестника", то это не является ядерным испытанием".
- Россия и США не раз говорили о необходимости экспертных переговоров по ядерному разоружению, но они пока не ведутся.
Испытание уникального оружия
Владимир Путин 26 октября посетил пункт управления Объединенной группировки войск. Среди прочего он заявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Как доложил глава Генштаба Валерий Герасимов, пуск состоялся 21 октября: за 15 часов ракета преодолела 14 тысяч километров.
Ядерная силовая установка "Буревестника" по мощности сопоставима с реактором атомной подлодки, но при этом в тысячу раз меньше и запускается в течение нескольких минут или секунд.