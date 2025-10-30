Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на заявление Трампа о начале ядерных испытаний
13:14 30.10.2025 (обновлено: 14:23 30.10.2025)
В Кремле ответили на заявление Трампа о начале ядерных испытаний
В Кремле ответили на заявление Трампа о начале ядерных испытаний
В Кремле не считают, что между Россией и США начался новый виток гонки вооружений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.10.2025
в мире
В Кремле ответили на заявление Трампа о начале ядерных испытаний

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРакета "Буревестник"
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Ракета "Буревестник". Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Кремле не считают, что между Россией и США начался новый виток гонки вооружений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Все-таки нет", — ответил он на соответствующий вопрос.
Так пресс-секретарь прокомментировал заявление Дональда Трампа о немедленном начале испытаний ядерного оружия. Свое решение он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое. У США, по словам главы Белого дома, есть испытательные полигоны, подробности о тестах представят позднее.

Другие заявления Пескова

  • Вашингтон не уведомлял Москву о намерениях проводить ядерные испытания.
  • Если кто-то отойдет от моратория, то Россия будет действовать соответственно ситуации, о чем не раз говорил Владимир Путин.
  • В Москве надеются, что информацию об испытаниях "Буревестника" до президента США довели корректно.
"Трамп в своем заявлении упомянул о том, что другие страны занимаются, дескать, испытанием ядерного оружия. <...> Если каким-то образом имеется в виду испытание "Буревестника", то это не является ядерным испытанием".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Представитель Кремля
  • Россия и США не раз говорили о необходимости экспертных переговоров по ядерному разоружению, но они пока не ведутся.
Испытание уникального оружия

Владимир Путин 26 октября посетил пункт управления Объединенной группировки войск. Среди прочего он заявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Как доложил глава Генштаба Валерий Герасимов, пуск состоялся 21 октября: за 15 часов ракета преодолела 14 тысяч километров.
Ядерная силовая установка "Буревестника" по мощности сопоставима с реактором атомной подлодки, но при этом в тысячу раз меньше и запускается в течение нескольких минут или секунд.
