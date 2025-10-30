В Кремле ответили на заявление Трампа о начале ядерных испытаний

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Кремле не считают, что между Россией и США начался новый виток гонки вооружений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Трамп в своем заявлении упомянул о том, что другие страны занимаются, дескать, испытанием ядерного оружия. <...> Если каким-то образом имеется в виду испытание "Буревестника", то это не является ядерным испытанием".

Ядерная силовая установка "Буревестника" по мощности сопоставима с реактором атомной подлодки, но при этом в тысячу раз меньше и запускается в течение нескольких минут или секунд.