Песков опроверг заявление Трампа о переговорах по ядерному разоружению
Песков опроверг заявление Трампа о переговорах по ядерному разоружению
Детализированные экспертные переговоры по ядерному разоружению между РФ и США не ведутся, но тема неоднократно поднималась, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 30.10.2025
Песков опроверг заявление Трампа о переговорах по ядерному разоружению
Песков: Россия и США не ведут детальных переговоров по ядерному разоружению